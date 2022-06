A Bra la quarta edizione del Festival dello Yoga

Saranno la quiete e l’energia naturale del parco della Zizzola, ad accogliere la quarta edizione del Festival dello Yoga, in programma sabato 4 e domenica 5 giugno, promossa dall’associazione Orora.

Il calendario si aprirà sabato 4 giugno con Il tempo del radicamento, seguito nel pomeriggio da Il tempo della leggerezza. Domenica 5 giugno si scoprirà Il tempo dell’esplorazione, a cui farà seguito Il tempo del ritmo interiore. All’interno delle quattro macroaree si terranno 14 lezioni di pratica yoga in stili differenti, da vivere gratuitamente, maturando così la consapevolezza dello stile Yoga più adatto al proprio essere.

Irene Ciravegna, cofondatrice di Orora, spiega: «La quarta edizione del Festival dello Yoga si propone di offrire occasioni di benessere, per il corpo e lo spirito, e di connessione con la natura, ovvero aiutarci a ritrovare il "piacere del tempo naturale". Per favorire questo obiettivo, abbiamo suddiviso le due giornate in quattro aree tematiche, indipendenti eppure connesse tra di loro. Ognuna avrà un proprio sviluppo interno e una propria completezza, ma tutte insieme offriranno un’esperienza più completa e profonda. La suddivisione per aree tematiche, introdotta quest’anno, permetterà ai partecipanti che si fermeranno l’intera mattina o l’intero pomeriggio di approfondire concetti diversi e complementari attraverso diversi stili di pratica. La straordinarietà della manifestazione è rappresentata anche dalla gratuità e dall’essere adatta a ogni tipologia di partecipante, dai più esperti a chi non ha mai praticato Yoga. Sarà sufficiente portare con sé un tappetino o un asciugamano e aver maturato il desiderio di provare».

Dai tipi di pratica più dinamici, come il Vinyasa, all’Ashtanga, che si focalizza sul respiro, dallo stile Garuda al Kundalini, passando per Nidra, Raja, Ha-tha, Quiyoga e Yin Yoga. Gli approcci che si potranno sperimentare, durante il Festival dello Yoga, offriranno un ventaglio di stili davvero ampio.