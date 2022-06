“Bra o della felicità”, omaggio a Gina Lagorio

Proseguono le iniziative organizzate dal Comune di Bra in occasione del centenario dalla nascita della scrittrice, saggista e parlamentare Gina Lagorio, nata a Bra e cittadina onoraria braidese.

Dopo l’anteprima nell’ambito del Salone del Libro per Ragazzi, domenica 12 giugno alle 17.30 a Palazzo Mathis, è in programma “Le parole che vengono da lontano: Bra o della felicità”, omaggio in parole e musica.

L’evento vedrà come voce recitante Vittoria Morino, della compagnia Artedanza; all’arpa Sara Milanesio, della Fondazione Fossano Musica, con la testimonianza della nipote Benedetta Barone. Conduce Cetta Berardo, curatrice della rassegna dedicata alla scrittrice. Saranno inoltre presenti Silvia e Simonetta Lagorio. Seguirà aperitivo.

In caso di maltempo, l’evento si terrà presso l’Auditorium Bper, in via Sarti 8.

L’ingresso è libero e, per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune, al numero 0172.430185.

Il cartellone di appuntamenti proseguirà in autunno, con una passeggiata letteraria, un incontro sul tema “Le parole al femminile”, un evento per gli studenti delle scuole superiori e lo spettacolo teatrale tratto da “La memoria perduta”.