Fine settimana in mezzo la natura alla Riserva naturale Crava di Morozzo

Week end in natura sabato 4 e domenica 5 giugno con la Festa delle oasi e delle riserve Lipu, 25 aree ricche di biodiversità e di ambienti mozzafiato, gestite dalla Lipu, dal Piemonte alla Sicilia, in collaborazione con gli enti locali.

Ecco il programma dei due giorni nella Riserva naturale Crava Morozzo

Sabato 4 Giugno, dalle 15 alle 19 al Centro visite: "Giovani ricercatori del bello" mostra fotografica a cura delle classi 3°A e 3°B della Scuola secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo di Morozzo. Alle 16, ingresso riserva lato Morozzo, la passeggiata guidata alla scoperta della bellezza della natura

Domenica 5 Giugno, dalle ore alle 18 al Centro visite: "Giovani ricercatori del bello", mostra fotografica a cura delle classi 3°A e 3°B della Scuola secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo di Morozzo. Alle 10,30, ingresso riserva lato Crav, passeggiata guidata alla scoperta della Riserva naturale Crava Morozzo. Ore 15 aAl centro visite: "Disegniamo il popolo alato", laboratorio di disegno naturalistico con Serena de Gier. Prenotazione obbligatoria (costo laboratorio 12 € - 8 € per i soci Lipu). Ore 16 al centro visite: "Omaggio al Cinema", concerto di Ensemble D'Anches - Complesso cameristico della Filarmonica "Il risveglio" di Dogliani

Per informazioni: 3477648262 - oasi.cravamorozzo@lipu.

Quest’anno la difesa della biodiversità, e in particolare le oltre 5mila specie animali e vegetali custodite dal sistema Oasi e riserve della Lipu assumono una particolare valenza dopo il voto del Parlamento, avvenuto due mesi fa, che ha incluso nell’articolo 9 della Costituzione la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Un principio di notevole importanza, che rafforza la nostra azione quotidiana di conservazione della natura e di educazione alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente che ci circonda”.

La Festa delle oasi e riserve della Lipu è un’occasione preziosa per conoscere le 25 oasi e riserve gestite dall’associazione, 4.500 ettari sottratti alla cementificazione che, se non fossero stati tutelati dall’azione tenace dei volontari, avrebbero subito la distruzione di paesaggi e biodiversità e le sue eccellenze non sarebbero state salvaguardate: come le 100 coppie di falco della regina a Carloforte, in Sardegna; le 1.000 coppie di fenicottero alle Saline di Priolo, in Sicilia; la cicogna nera e il lanario alla Gravina di Laterza, in Puglia; la grande garzaia di Torrile, nella pianura parmense, con 400 coppie appartenenti a tutte le specie di aironi che vivono nel nostro Paese. Aree, quelle del sistema oasi e riserve Lipu, dove vivono complessivamente circa 5mila differenti specie animali e vegetali, tra cui 358 specie di uccelli, 51 di mammiferi e oltre 50 specie tra rettili e anfibi.

Il programma della Festa e tutti gli aggiornamenti sul sito www.lipu.it