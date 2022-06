Torna il Motoraduno Vigili del Fuoco Cuneo: tutti in sella verso la Val Varaita

Sabato 18 giugno il "Motoclub Vigili del Fuoco Cuneo" organizza il quarto motoradono, aperto a tutti.

Il ritrovo sarà alle 8.30 sul piazzale antistante la caserma centrale, dove i centauri saranno accolti con un caffè e brioches.

La partenza prevista per le ora 10 per percorrere la Valle Varaita raggiungendo Pontechianale, dove alle 13 ci sarà la mitica polentata e non solo. Chi vorrà nel pomeriggio potrà visitare il paese, salire in seggiovia e raggiungere il rifugio Helios Qt. 2400, altrimenti visitare Chianale, uno dei borghi in pietra tra i più belli d'Italia o salire in moto al Colle dell'Agnello, valico più alto d'Italia. Per chi volesse la serata prosegue con una cena a sorpresa!

Iscrizione 15,00 pranzo - 15,00 cena



Prenotazione entro 05/06/22 con bonifico intestato a: Associazione Nazionale VV.F. Cuneo, causale: 4 Motoraduno. info Silvio 3356671438 e Roberto 3315783552