"Voltare pagina": torna a Cuneo il mercatino dei libri dismessi dalle Biblioteche civiche

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 giugno presso la Biblioteca civica (via Cacciatori delle Alpi 9) ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura OdV realizzerà un mercatino di libri usati allo scopo di finanziare l'acquisto di libri nuovi e la realizzazione di attività per le biblioteche di Cuneo.

L’ABL metterà a disposizione del pubblico (contributo minimo 1 €) migliaia di libri dismessi negli anni dalle biblioteche, per adulti e per ragazzi. Un’occasione per ritrovare e portare a casa quei libri che ci hanno fatto sognare, ridere, piangere e che abbiamo amato, discreti compagni della nostra vita. Grandi classici della letteratura per adulti, ragazzi e piccoli, fumetti, romanzi, volumi di storia locale e saggistica varia.

Il patrimonio delle biblioteche è sempre in crescita e aggiornamento: il mercatino sarà l’occasione per fare spazio per i nuovi arrivi e dare ai vecchi la possibilità di avere una seconda vita in una nuova casa perché quelle pagine, per chi non le ha ancora lette, sono sempre nuove.

Un invito a voltare pagina, per scoprire o recuperare volumi ormai quasi nascosti tra gli scaffali, e un’opportunità: più libri si prenderanno, maggiore sarà il risparmio! Si potranno prendere 5 libri con un’offerta minima di 3 €, 10 con 5 €, 25 con 10 €.

In ottica sostenibile, i partecipanti sono invitati a portare da casa la borsa necessaria per i libri scelti.

Le offerte raccolte finanzieranno l'acquisto di libri nuovi e la realizzazione di attività di promozione alla lettura dell'ABL OdV per le biblioteche civiche cuneesi.

L’evento fa parte delle iniziative del programma europeo URBACT, nell’ambito del quale la Città di Cuneo è stata selezionata in qualità di punto nazionale. Il programma prevede il coinvolgimento delle iniziative artistiche e culturali per promuovere i temi della sostenibilità ambientale sul territorio.

L’iniziativa è organizzata e realizzata dagli Amici delle Biblioteche e della Lettura Odv con la collaborazione del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese: un gruppo di ragazzi del Centro Diurno “Centro Lavoro Protetto” ha infatti supportato l’ABL nella preparazione dei volumi e nella realizzazione di segnalibri fatti a mano che verranno donati a tutti i partecipanti.

In occasione del mercatino, nel cortile della Biblioteca civica (via Cacciatori delle Alpi 9) avranno luogo una serie di letture per bambini dai 3 anni in su a cura di ABL e degli Ambasciatori di storie del progetto Nati per Leggere di Cuneo. Gli appuntamenti si terranno il sabato e la domenica, al mattino alle ore 11, al pomeriggio alle ore 17.

Nello stesso weekend si terranno anche due anteprime di scrittorincittà. Tornano gli appuntamenti del ciclo B&B. Book&Breakfast, le colazioni letterarie presso l’Open Baladin. Sabato 11 giugno alle 9.30 Luca Bianchini presenterà il nuovo romanzo Le mogli hanno sempre ragione (Mondadori). Domenica 12 giugno alle 9.30 Irene Borgna presenterà il volume Manuale per giovani stambecchi, in un appuntamento per famiglie, destinato a bambini dagli 8 anni in su. Entrambi gli incontri sono gratuiti; prenotazioni sul sito www.scrittorincitta.it

Nelle giornate di sabato e domenica, una selezione dei volumi del mercatino sarà presente anche in piazza Foro Boario.

ORARIO DI APERTURA MERCATINO:

Biblioteca civica di Cuneo (via Cacciatori delle Alpi 9)

venerdì > 14.30-19

sabato, domenica > 9.30-19