Amministrative Cuneo, serata della Lega a San Pietro del Gallo

"San Pietro del Gallo ha bisogno di strade più sicure, di asfaltature e in generale di maggiore manutenzione. Ma ancor di più é paradossale che non sia presente un sistema di videosorveglianza che installeremo immediatamente. Procederemo poi a investire su un ulteriore sviluppo del centro aggregativo".

"Come Lega stiamo realizzando incontri frazionali - commentano Laura Peano e Lorena Bellino - a testimonianza della nostra intenzione di ripartire dal concentrico, troppo spesso dimenticato dall'amministrazione comunale. Basta al riguardo citare l'assurdità di risorse di un piano periferie destinate in piazza Europa anziché nelle Frazioni. Bene come Lega a partire dal 13 giugno fermeremo tutto ciò, riportando al centro il dialogo e il confronto con la popolazione".

"A Cuneo è arrivato il momento di cambiare - commenta il Senatore Giorgio Maria Bergesio - e proprio per questo come Lega ripartiamo da alcuni impegni immediati: sicurezza, pulizia, meno tasse, più lavoro, sostegno all'artigianato e commercio, oltre soprattutto a maggiore trasparenza nelle scelte dell'amministrazione. Come Lega poi dichiariamo sin da ora che il 13 giugno proporremo immediatamente la riduzione delle indennità della giunta del 50% con un risparmio di oltre 1 milione in 5 anni, risorse che destineremo ai residenti cuneesi in difficoltà e alle associazioni di volontariato. Come Governo nazionale e regionale garantiremo poi una stretta collaborazione con l'amministrazione comunale al fine di ridare a Cuneo il ruolo baricentrico che gli spetta".