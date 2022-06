Elezioni 2022 Cuneo, Luciana Toselli: "No al consumo di suolo, meglio ristrutturare vecchi edifici esistenti"

Prosegue la campagna elettorale di Luciana Toselli, candidata alla carica di Sindaco del capoluogo con il sostegno di tre liste: Cuneo per i Beni Comuni, Cuneo MIA e Idea Cuneo.

I temi legati ai concetti di ambiente e mobilità sostenibile sono particolarmente sentiti dalla coalizione.

"Siamo contro il consumo di suolo, - afferma Luciana Toselli - intendiamo lavorare per ridurlo al minimo. Si continuano a costruire palazzi con alloggi a costi altissimi, spesso sfitti. E' necessaria, invece, una abitabilità sostenibile, a portata delle classi medie o con redditi bassi. Servono abitazioni a costi accessibili. L'opzione giusta è ristrutturare i vecchi edifici esistenti. La nostra idea di fare rimanere l'ospedale dove è, previa ristrutturazione, va anche in questa direzione. Per esempio ci preoccupa il progetto di realizzazione di un centro polisportivo multidisciplinare nell'area dell'ex Auchan. Si parla di una struttura che andrebbe ad occupare uno spazio pari a sette campi da calcio, con tanto di cambio di destinazione d'uso dei terreni che erano agricoli. La struttura verrebbe poi gestita da privati mentre noi siamo per un concetto di sport pubblico. Vogliamo infatti ultimare la cittadella dello sport nella zona del palazzetto, trasferendo lì lo sferisterio e ristrutturare il Flli Paschiero."

Per la candidata Toselli e la sua squadra va potenziato il trasporto ferroviario, a partire dalla Cuneo-Ventimiglia.

"Quello del trasporto ferroviario è un tema a cui diamo grande importanza. Il disastro della Tempesta Alex ci ha fatto capire ancora di più l'importanza del tratto Cuneo-Ventimiglia che avrebbe potuto ridurre un po'il disagio. La nostra volontà è monitorare i lavori al Colle di Tenda, così da tenere viva l'attenzione su questa situazione. Abbiamo chiesto il raddoppio di corse sul tratto Cuneo-Ventimiglia e l'elettrificazione dei mezzi sulla linea. La Valle d'Aosta, attraverso una precisa e condivisa azione politica, ha ottenuto queste cose. I collegamenti con Francia e Liguria sono di fondamentale importanza per il nostro territorio. Vanno anche migliorati i collegamenti con Torino, iniziando dal raddoppio dei binari sulla Cuneo-Fossano. Sarebbe opportuno, per noi, ottimizzare il trasporto integrato: chi arriva da Cuneo dovrebbe poter prendere una navetta o affittare la bici per entrare in città."