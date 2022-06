Giuseppe Conte a Cuneo per sostenere Silvia Cina. "Puntiamo ad una migliore qualità di vita per i cittadini"[FOTO E VIDEO]

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, stamattina a Cuneo per sostenere la candidatura di Silvia Cina a sindaco della città.

Bagno di folla per lui, accompagnato dal ministro monregalese Fabiana Dadone e ad altri rappresentanti locali del Movimento. Presente anche l'ex sindaco di Torino Chiara Appendino.

Giustizia e salario minimo, oltre che la guerra i temi sui quali l'ex capo del governo ha risposto ai giornalisti.

Poi l'appoggio alla "sua" candidata per Cuneo, con l'attenzione ai temi della transizione ecologica, al consumo di suolo, alle periferie e alle infrastrutture. "Possiamo concretizzare a Cuneo le nostre politiche nazionali, per realizzare anche qui una migliore qualità della vita per i cittadini. Un tema importante per la provincia è quello delle infrastrutture. Il mio governo aveva sbloccato lasituazione dell'Asti-Cuneo. Ora so che si sta procedendo a piccoli passi. Ma i problemi di collegamento di questa provincia vanno risolti. Cuneo ha bisogno di infrastrutture".