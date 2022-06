Roberta Robbione: “Saremo più presenti sul territorio accogliendo le esigenze dei borgarini”

“Siamo disponibili e intenzionati a mantenere i rapporti col cittadino. Se sarò sindaco non dirò sempre sì, ma metterò tutto 'in nota per'. Le false promesse non mi piacciono. Sicuramente saremo più presenti sul territorio accogliendo le esigenze dei borgarini”.

Si è chiuso così l'incontro di martedì 31 maggio tra la candidata sindaco di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione e i residenti di via Valdieri. Alla presentazione, avvenuta nei giardinetti, c'era anche una buona rappresentanza della lista “Uniti per Borgo”.

Dopo aver esposto il nutrito programma partecipato, “nato dai numerosi momenti di confronto con i cittadini del centro storico e delle frazioni, con le associazioni sportive e di volontariato, con i commercianti e tutte le associazioni di categoria”, si è lasciato spazio alle domande.

I residenti hanno lamentato l'eccessiva velocità delle auto che transitano in via Valdieri: “Ogni giorno sembra di assistere a delle corse in macchina. Cosa può fare il Comune prima che capiti qualcosa di grave?” Pronta la risposta della candidata Robbione: “Servono più controlli. Lo stesso problema ci è stato esposto dai cittadini di via Vecchia e di frazione Beguda. Dobbiamo però verificare il codice della strada per capire che tipo di dissuasori è possibile installare. Possiamo anche valutare l'impiego di velox fissi o di semafori intelligenti che diventano rossi se si supera la velocità consentita”.

Eccessivi passaggi di auto e moto, a forte velocità, anche in via Rivetta: una strada pedonale il cui transito veicolare è consentito soltanto ai residenti. “Anche qui è necessario maggior controllo, magari con l'installazione di una telecamera”, ha risposto Roberta Robbione.

La candidata sindaco ha poi preso nota dell'esigenza di avere un marciapiede che colleghi via Valdieri a via Rivetta per il passaggio dei pedoni, così come di sgomberare la neve nella stagione invernale sul marciapiede che porta alla fermata dei pullman.

I residenti hanno poi chiesto di mettere in sicurezza il passaggio pedonale verso Roccavione e il supermercato. “La strada in questione era dell'Anas, oggi è finalmente di proprietà del Comune – ha commentato Roberta Robbione -. C'era un progetto da 25/30mila euro per allargare il marciapiede ma era stato redatto prima dell'aumento delle materie prime. Se saremo eletti, lo riprenderemo in mano al più presto perchè per noi questa è una priorità, una questione di sicurezza”.

I prossimi incontri per presentare programma e lista: lunedì 6 giugno alle ore 18 a Tetto Gallotto sul piazzale In's e martedì 7 giugno alle 18 in via Arno.