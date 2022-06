Saluzzo, "Suor Angelica” all’oratorio don Bosco , l’opera lirica che rilegge Puccini, fuori dal teatro

Freschezza, passione, dedizione ed esperienza sono gli ingredienti del progetto “OperaGiovane” che debutterà mercoledì 8 giugno alle 21 all’Oratorio Don Bosco di Saluzzo con “Puccini-Suor Angelica”, una speciale rilettura della notissima opera a cura dell’associazione Polimnia.

L’associazione, a poco più di un anno dalla propria costituzione, accoglie la sfida di portare l’opera lirica fuori dal teatro e di realizzare una Suor Angelica con un cast inconsueto formato da giovanissime che, al loro attivo, hanno una lunga esperienza all’interno del Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino.

Sotto la direzione del maestro Claudio Fenoglio e con la regia della saluzzese Maria Paola Viano, il progetto “OperaGiovane” prenderà vita in un allestimento minimale ma intenso come il dramma vissuto della protagonista Suor Angelica che, per imposizione della sua famiglia, è costretta a lasciare il proprio figlio per entrare in un monastero di clausura.

Un dramma universale e senza tempo che sfocerà nella celeberrima aria “Senza mamma”. Al pianoforte Claudio Fenoglio, all’organo Francesco Cavaliere, Anita Maiocco (Suor Angelica), Roberta Garelli (Zia Principessa) con le soliste e il coro dell’Ensemble vocale Polimnia. I costumi di scena sono stati realizzati da Bruna Couture.



«La scelta dell’Oratorio Don Bosco - dichiara Michele Scanavino, della Fondazione CR Saluzzo, ente coproduttore del progetto - nasce dalla volontà, da parte della Fondazione, di avvicinare l’opera lirica e la musica classica ad un nuovo pubblico e, in particolare, ai giovani. Abbiamo così deciso di realizzare l’opera nel luogo saluzzese più iconico per i giovani e per la loro condivisione e socializzazione, sin dalla fondazione negli anni’30».

Il progetto “OperaGiovane” si è aggiudicato il premio Innovazione Culturale Crowdfunding per la Cultura 2022, grazie all’importante sfida da parte di Polimnia di portare l’opera nei luoghi insoliti e di avvicinamento e coinvolgimento attivo del pubblico.

Le repliche di Puccini-Suor Angelica si terranno presso il chiostro dell’Abbazia Santa Maria di Cavour il 18 settembre alle 16 e nel Bosco Incantato di Ostana il 24 settembre alle 15.

Lo spettacolo, della durata di un’ora circa, si terrà all’aperto ad ingresso libero, è possibile prenotare www.monasterodellastella.it/prenotazioni o telefonando al numero 0175/291445.