Atletica: Osakue e Bencosme al Meeting di Primavera di Mondovì

Parterre de rois per la XXII edizione del Meeting di Primavera in programma il 2 giugno a Mondovì. Tanti gli azzurri attesi in pista e in pedana.

Nel lancio del disco femminile ci sarà la prima gara stagionale in Italia di Daisy Osakue (Fiamme Gialle), reduce dall’esordio nella tappa della Wanda Diamond League di Eugene con 58,60. La torinese in questa stagione ha già posto il suo sigillo sulla Coppa Europa Lanci a Leiria, aggiudicandosi la vittoria con 61,56. Sui 400hs ci sarà invece Josè Bencosme De Leon (Avis Barletta) che proprio a Cuneo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell’atletica.

Il cuneese è tornato a brillare al Meeting di Savona correndo in 49.29, crono che avvicina il suo primato personale, vecchio di cinque anni, di soli sette centesimi, e che gli è valso lo standard per gli Europei di Monaco.

Sui 100 metri femminili bella sfida tra le azzurre Anna Bongiorni (Carabinieri), Chiara Melon (Fiamme Azzurre) e le giovani piemontesi Gaya Bertello e Agnese Musica (Novatl. Chieri). Al maschile nello sprint ci sarà Federico Cattaneo (Aeronautica) che si misurerà con Gracious Ushie (Atl.Libertas Orvieto), accreditato di 10.24, e con lo junior piemontese Mattia Jason Ndongala (Sisport).

Esordio stagionale, sempre nello sprint, anche per lo staffettista azzurro Davide Manenti (Aeronautica). Doppio impegno su 400 e 400hs per Aurora Casagrande Montesi (CUS Pro Patria Milano); sui 400hs dovrà vedersela con la junior piemontese Ludovica Cavo (Atl. Serravallese) mentre sui 400 al via ci saranno anche Elisabetta Vandi (Fiamme Oro) e Alessandra Iezzi (Bracco Atletica).

Sui 3000 metri maschili sono invece attesi Jean Marie Niyomukiza (Libertas Unicusano) e Albert Kipchichir (Atl. Virtus Lucca).