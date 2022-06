Nuoto in acque libere e beach volley: riparte la stagione sportiva di Albissola Marina

Riparte la stagione sportiva di Albissola Marina. Fiore all'occhiello due eventi a livello nazionale. Nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 Giugno e dal 10 al 12 giugno avranno luogo due tra i più importanti eventi sportivi della Regione Liguria di questa stagione: "Albissola Swimgames" 7^ edizione, con varie manifestazioni di nuoto in acque libere e, per la prima volta in Provincia di Savona, la "tappa del campionato italiano assoluto di beach volley".



Entrambe le manifestazioni, oltre a vantare la presenza di atleti a livello nazionale, puntano sia all'inclusione sociale che alla promozione sportiva, turistica, ambientale e di tutela del territorio.



Il comune di Albissola Marina, in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale della Tutela del Mare e l'ASD "Riviera beach Volley" e con il supporto degli stabilimenti balneari balneari del territorio, grazie a questi eventi offrirà una vetrina di livello nazionale.



Altri importanti eventi di giugno: - 11-12 /6 "Vela Day", con la collaborazione della FIV Federazione Italiana Vela e Kinder Joy of Moving con prove a mare di windsurf presso il Circolo Mirage; - 11/6 dalle ore 18,00: "Festa dello Sport" del Coni che vede partecipare tutte le associazioni sportive di Albissola Marina con festa finale presso i giardini di Parco Faraggiana.



Schede eventi



"Albissola Swimgames" 7^ edizione 2022: organizzato dall’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, in collaborazione con il comune di Albissola Marina, forte dell’esperienza organizzativa che li vede impegnati dal 2015 con organizzazione di eventi natatori in acque e con la Società Amatori Nuoto Savona ASD, l’evento di nuoto in acque libere avrà luogo nello specchio acqueo antistante le due Albisole, con il coinvolgimento di atleti tesserati.



La manifestazione è attesa come una delle prime tappe del nuoto in acque libere della stagione, verrà inserita nel circuito regionale FIN e FIN Masters.



La partecipazione alla manifestazione sportiva è andata crescendo durante gli anni, con partecipanti di ogni età provenienti da tutto il Nord e Centro Italia, con numerosi atleti provenienti dalla nazionale di fondo juniores e dalla forze di polizia.



La manifestazione prevede anche importanti eventi collaterali tra i quali la pulizia degli arenili e dei fondali, già svoltasi sabato 28 Maggio, in collaborazione con i ragazzi delle scuole medie delle Albisole, affiancati da volontari con SUP e canoe, con pulizia in apnea dei fondali in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Savona e presentazione del programma di tutela del mare della Capitaneria oltre alla presenza del Corpo Sommozzatori dei Carabinieri.



Un evento a tutto tondo dunque, che va oltre la promozione dello sport e mira anche alla promozione e tutela dell’ambiente e del territorio.



“tappa del campionato assoluto di beach volley” 2022: organizzata, per la prima volta in provincia di Savona, dall’ ASD “Riviera Beach Volley” , in collaborazione con il comune di Albissola Marina, su 6 campi.



Presso la spiaggia libera di fonte al Comune di Albissola Marina e presso la spiaggia libera tra i Bagni Lido e i Soleluna Beach Village, nel weekend del 4 e 5 Giugno scenderanno in campo gli atleti del torneo Serie B2 sia maschile che femminile e dal 10 al 12 Giugno è prevista la tappa di campionato assoluto beach volley 2022.



Programma “Albissola Swim Games”

Sabato 4 giugno:

- dalle ore 10,00 dimostrazione prova gratuita con canoe in collaborazione con Canottieri Sabazia pressi spiaggia libera antistante il Comune di Albissola Marina;

- visite guidate gratuite (ritrovo IAT in piazza Lam) a cura dell’Ass.ne “Amici di Casa Jorn” - (15-19:30 - con partenza di 8 turni di visita, alternati ogni 30 minuti, dalle 15 alle 18:30, con due guide costantemente impegnate alla scoperta della storia e della ceramica di Albissola);

- dj set e animazione musicale

- dalle ore 15,00: dimostrazione con i cani da salvataggio organizzato dalla Scuola Italiana Addestramento Cani (SICS)



Domenica 5 giugno:

presso i Bagni Nettuno manifestazione di nuoto in acque libere. A partire dalle 8,00 punzonatura presso Bagni Nettuno:

- ore 10,00: partenza gara dei 3000 mt FIN per agonisti e masters;

- ore 11,30: partenza gara dei 1800 mt, aperta, oltre che ai tesserati, anche agli amatori;

- ore 15,30: partenza gara della staffetta 500+500 Lui&Lei, aperta sia ai tesserati che agli amatori;

- ore 13,30: premiazione delle prime due gare;

- ore 16,30: premiazione della terza gara.



Programma “Tappa del Campionato Assoluto di Beach Volley” 2022

Sabato 4 giugno:

- dalle ore 08,00: torneo serie B2 femminile presso spiaggia libera tra Bagni Lido e Soleluna Beach Village



Domenica 5 giugno:

- dalle ore 8,00: torneo serie B2 maschile presso spiaggia libera tra Bagni Lido e Soleluna Beach Village.



Venerdì 10 giugno:

- dalle ore 8,00: qualifiche campionato italiano femminile Bagni Soleluna Beach Village e presso spiagge libere.



Sabato 11 giugno:

- dalle ore 08,00: tabellone principale 16 coppie Tappa Campionato Italiano Bagni Soleluna Beach Village e presso spiagge libere.



Domenica 12 giugno:

- ore 9,00 e ore 11,00: quarti e semifinali Tappa Campionato Italiano Bagni Soleluna Beach Village e presso spiagge libere;

- ore 15,00 finalissima presso spiaggia libera di fronte al Comune di Albissola Marina;

- ore 17,00 premiazione presso spiaggia libera di fronte al Comune di Albissola Marina;