A Bene Vagienna arriva il nuovo medico, il cui insediamento si è svolto alla presenza del Presidente Cirio

Si tratta della dottoressa Lilia Aleksandra Siatkowska, di origine polacca, laureatasi in medicina all'Università di Torino nel 2014, che dal prossimo 6 giugno potrà essere scelta come medico di base dalle famiglie benesi, le quali hanno vissuto, come molte altre famiglie piemontesi un periodo di incertezza rispetto ala copertura sanitaria di base.