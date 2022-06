Appuntamenti in Granda nel giorno della Festa della Repubblica

In questa giornata festiva, istituita ricordare il referendum a suffragio universale che, nel 1946, ha sancito il passaggio dell’Italia da Monarchia a Repubblica, sono in programma momenti istituzionali, ma non solo: ecco qualche proposta per oggi, giovedì 2 giugno, tra fiere, camminate, mercatini, spettacoli e musica

Alcune delle iniziative qui elencate si svolgeranno all’aperto: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa del maltempo.

Gli eventi in calendario per oggi in provincia sono organizzati secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Tutti gli eventi li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

Oggi Roccaforte Mondovì si animerà di colori, odori e sapori grazie alla “Fiera delle Erbe”. Si inizia alle 9 con la mostra-mercato di prodotti naturali, enogastronomici e di artigianato locale. Tra i banchi si potranno trovare i fiori più disparati, ma anche piante officinali, piante acquatiche, erbe aromatiche e di montagna. Sempre alle 9, nel cortile della scuola, sarà possibile partecipare al battesimo della sella, al pony games e al giro in carrozza. Alle 10 al campo sportivo sarà possibile ammirare lo show equestre. Alle 12,30, presso la tensostruttura in piazza Ana, si svolgerà il pranzo con il menù a base di erbe, occasione per scoprire la cucina tipica della Valle Ellero. Dalle 14,30 alle 17,30, al campo sportivo, andrà in scena il secondo appuntamento con il grande show equestre. Dalle 18 alle 21, il gruppo “The Jackpot Band” suonerà cover di artisti rock degli anni ’70 con musica sia da ascolto che da ballo. Alle 19, inizia il “giro pizza”.

A Manta si svolgerà oggi, giovedì 2 giugno, la 23ª edizione di MangiaManta, passeggiata gastronomica che porta alla scoperta della bellezza della collina mantese.

Il menù prevede aperitivo con stuzzichini, affettati misti, insalatina sfiziosa, minestrone (del mitico Pavan), pasta al sugo, porchetta con contorno, formaggi, macedonia, dolce, caffè, vino e acqua.

In caso di pioggia l'evento verrà rinviato a domenica 5 giugno.

A Robilante oggi ritorna “Sounà cantà”, l’appuntamento promosso dalla Pro Loco che raduna suonatori di fisarmonica, di clarinetto e cantori spontanei. I partecipanti arriveranno dalle valli cuneesi e da altri paesi della Granda per suonare le tipiche “courente e balet”. I palcoscenici saranno le piazze del centro e i caratteristici portichetti delle abitazioni. La manifestazione si aprirà alle 12.30 con la gran polentata in piazza Regina Margherita e poi cominceranno le esibizioni di canto popolare. Al mattino, alle ore 8.30, sarà inaugurato il “Sentiero dell’acqua”. Nel pomeriggio (ore 14-18) apertura straordinaria del Museo delle tradizioni popolari e della fisarmonica, Museo del suono e della comunicazione e degli allestimenti della stazione ferroviaria.

Oggi, 2 giugno, i ragazzi del IIS Alberghiero “Donadio” di Dronero faranno da “Ciceroni” nell’ambito della Marcia sui Sentieri partigiani. Il percorso prevede l’arrivo al Rifugio partigiano “Detto Dalmastro” in frazione Santa Margherita di Dronero: dalla borgata Filora di Paglieres fino al rifugio, la camminata sarà accompagnata dai ragazzi dell’istituto che illustreranno i luoghi della memoria partigiana durante i mesi della Resistenza. Partenze da Cartignano, da Dronero e da San Damiano Macra con percorsi di facile e media difficoltà. Alle 12.30 ci sarà il pranzo per tutti presso il rifugio con prenotazione alla partenza. Al termine verrà presentato l’opuscolo “La Repubblica partigiana della Valle Maira”. Nella giornata si potrà visitare la “stanza della memoria” in borgata Margherita. La manifestazione si effettuerà anche in caso di maltempo. I partecipanti dovranno provvedere con mezzi propri per il ritorno. Info: www.facebook.com/cittadidronero

A Castiglione Tinella oggi è in programma una passeggiata tra le vigne. Dal Circolo

Acli del Buon Consiglio va in scena “Ape”: un titolo e un evento dai tanti caratteri e significati

(Ambiente, Pace, Ecosostenibilità), con la proposta di una camminata nella natura. Ritrovo alle 9 presso il Circolo in frazione Balbi. Da lì partirà la passeggiata tra i filari, all’interno del parco panoramico- letterario “Versi in Vigna” per scoprire le “vigne scritte”; sarà un percorso interattivo insieme a un apicoltore e un olivicoltore, al fine di scoprire il forte legame tra uomo e natura. Animeranno il percorso gli attori del laboratorio teatrale con canti e letture e sono previste visite alle arnie e agli ulivi. Al termine aperitivo al circolo. Info: www.comunecastiglionetinella.it

In occasione della Festa della Repubblica, l'Istituto Comprensivo "Tommaso Vallauri" di Chiusa di Pesio invita tutte le cittadine e i cittadini a aderire a “Camminiamo per la pace”, marcia della pace sui sentieri della Valle Pesio contro tutte le guerre. Appuntamento oggi, giovedì 2 giugno, alle 14 a Lungaserra, con arrivo alla Certosa di Pesio. Partenza alle 14.30, prima tappa alle 15.30 a Vigna, alle 17 previsto arrivo alla seconda tappa, San Bartolomeo, e alle 18.30 arrivo alla Certosa. Interverranno tra gli altri Franco Chittolina, Nirvana Cerato, Adriana Longoni, Padre Daniele Giolitti. Per il ritorno è prevista una navetta. Info: www.facebook.com/comunedichiusadipesio

A Racconigi ritorna, oggi, giovedì 2 giugno, la “StraRacconigi”, prima edizione memorial Bruno Garello organizzata dalla Atletica Racconigi. La manifestazione prevede un percorso di 5,3 chilometri all’interno del parco del Castello e per le vie del paese. Le iscrizioni sono aperte fino a questa mattina, dalle 8 fino alle 9,15. Il costo è di 7 euro, comprensivo di maglietta tecnica e di pacco gara ai primi mille iscritti. Il via è previsto alle 9,30. Info: pagina FB Atletica Racconigi

Appuntamento oggi con il Mercatino dell'Antiquariato a Savigliano presso piazza del Popolo e piazza santa Rosa. Info: www.mercatinidigloria.it

Oggi, giovedì 2 giugno, a Pian Munè si ripete l’Orienteering per Famiglie, appuntamento di messa alla prova delle capacità di orientamento. Appuntamento alle 14 al rifugio a valle per ricevere la mappa e alcune semplici informazioni di base. Il percorso indicato sulla mappa guiderà tutti negli angoli speciali di Pian Munè alla ricerca delle bandierine per mettere alla prova le capacità di osservazione e di orientamento anche dei più piccoli. L’orienteering proposto non è una gara a tempo, ma è pensato per stimolare lo spirito di squadra decifrando la mappa, per creare un pomeriggio di collaborazione, socialità e sorrisi in compagnia di famiglia e amici all’aria aperta. Info: www.pianmune.it e www.facebook.com/PianMune

“Neive 1274-La magia del Medioevo”, è la manifestazione prevista dal 2 al 5 giugno a Neive che farà rivivere il borgo antico nell’anno 1274: quattro giorni di rievocazione medievale, ogni giorno dalle ore 10 alle 20, venerdì e sabato fino alle ore 24; giornate animate da figuranti in costumi medievali e tornei di sbandieratori accompagnati dai musici; gli angoli caratteristici del borgo ospiteranno spettacoli di giocolieri e teatranti, falconieri e giullari. Le piazze diventeranno teatro di botteghe di antichi mestieri e offriranno agli spettatori laboratori creativi. Durante tutta la manifestazione sarà anche allestita la taverna medievale. La manifestazione inizia oggi, giovedì 2 giugno, alle ore 10.30 con un fitto programma: corteo storico, spettacolo di giullari, tiro con l’arco, sbandieratori, scherma e non mancherà lo stand gastronomico.

Torna oggi uno degli appuntamenti più amati dagli abitanti di Rifreddo: la Festa dell'albero.

Il momento clou della manifestazione sarà, come sempre, l'assegnazione, ad ogni bimbo nato nell'anno precedente, di un albero che accompagnerà simbolicamente la sua crescita e del volume di “Nati per Leggere”, donato dal Sistema Bibliotecario di Fossano a cui la biblioteca di Rifreddo aderisce da ormai molti anni. Ma oltre a questo momento sono tante le iniziative della giornata. Si parte al mattino con la camminata non competitiva lungo il fiume Po e per le vie del paese: il ritrovo dei partecipanti e le iscrizioni saranno a partire dalle 9.30 con un percorso di circa 6 km.

Nel pomeriggio (verso le 14.00) sarà la volta dei giochi aperti a tutti mentre alle 16 è atteso il momento clou della consegna degli attestati di assegnazione degli alberi, oltre al libro del progetto “Nati per Leggere” ai nati nel 2021. Info: www.facebook.com/comuneRifreddo

Musica, cultura e spettacoli

A Barge appuntamento oggi alle 17.30 all’Ex Officina Ferroviaria con Green Minds, un viaggio intorno alla terra tentando di schivare le fake news, spettacolo proposto in una versione studiata appositamente per Barge e i suoi giovani che vede protagonista l’attrice Sara D’Amario. Protagonista dell’one woman show firmato da François-Xavier Frantz, è accompagnata dal vivo da Federico Marchesano. Lo spettacolo, dedicato al cambiamento climatico, è organizzato in occasione delle celebrazioni del 76° anniversario della Festa della Repubblica che prevedono alle ore 15.00 la consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni, a sottolineare come la recente integrazione della tutela dell’ambiente e della biodiversità e degli ecosistemi nell’Articolo 9 sia frutto di un interesse comune, che sa guardare alle nuove generazioni.

Da oggi, fino al 5 giugno, a Cuneo è in programma Connessioni, festival dedicato alla comunicazione. Sono in programma incontri su new media, cultura, musica, enogastronomia, innovazione, architettura, politica. Uno spazio pubblico d’incontro fatto di luoghi di cultura, piazze, teatri, terrazze e viali nella città. Questa sera alle 21, presso Teatro Toselli appuntamento con Arianna Porcelli Safonov che porta in scena il suo «Rìding Tristocomico», «un format che propone la defibrillazione mentale attraverso il sorriso intelligente» di cui è autrice e interprete.

A Bra oggi, alle ore 10 in piazza Caduti per la Libertà, si svolgerà la Cerimonia per la Festa della Repubblica Italiana, in occasione del 76° Anniversario della Fondazione. Gli onori e gli interventi delle Autorità saranno accompagnati dalle note di Madamé, gruppo femminile di musica popolare. Il quartetto proporrà canti e sinfonie della tradizione, con fisarmonica, chitarra e percussioni, abbinati alla lettura di alcuni dei principali articoli della Costituzione Italiana. La loro esibizione propone un vero e proprio viaggio nella musica popolare italiana, per immergersi nelle proprie origini con autentica attualità, attraverso lo sguardo di donne di ieri e di oggi che si uniscono con la musica, il racconto, la dolcezza e l’energia. Info: www.turismoinbra.it

Per la Festa della Repubblica è in programma alle 21 a Farigliano, presso il Cortile della Canonica, il concerto della banda “I Giovani” del paese langarolo. Composta da circa cinquanta elementi, la formazione è diretta da Davide Semprevivo. Durante la serata proporrà brani dal repertorio classico, marce, colonne sonore, musica classica e pezzi originali. Ingresso gratuito.

A Fossano la Filarmonica Arrigo Boito si esibirà in un concerto rendendo omaggio alla Festa della Repubblica attraverso l’esecuzione di una serie di brani della tradizione. L’evento si svolgerà oggi, giovedì 2 giugno, alle ore 21 nel suggestivo luogo di Piazzetta delle Uova dove è allestito in palco per i concerti estivi. Info: www.comune.fossano.cn.it

La Filarmonica Morozzese e la Scuola Intercomunale di Musica “Luigi Vizio” di Morozzo saranno protagoniste di un pomeriggio in musica nella giornata di oggi, 2 giugno. A partire dalle ore 16 sul palco si alterneranno gli allievi della Scuola di musica e i “banditi” della Filarmonica per concludere insieme l’anno scolastico. Il concerto si terrà in Via Aldo Viglione vicino agli impianti sportivi (pista di pattinaggio). Info: www.comune.morozzo.cn.it

A Serralunga d’Alba, alla Fondazione Mirafiore, proseguono gli appuntamenti delle Passeggiate Letterarie. Oggi alle ore 18, Guido Catalano legge e racconta il suo ultimo romanzo “Amare male” che nasce da un podcast divertente e seguitissimo che racconta di come un cinquantenne si arrenda alla tecnologia e inizi ad usare Whatsapp e i suoi messaggi vocali e, in breve,

si troverà a rispondere a persone in cerca di consigli di cuore.

Il ritrovo è presso la Fondazione Mirafiore, sotto il porticato della Bottega del vino. Si consiglia di arrivare un po’ in anticipo per espletare le formalità. Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, l’incontro sarà a numero limitato. Partecipazione gratuita, ma è tassativamente obbligatoria la prenotazione tramite il sito della Fondazione: www.fondazionemirafiore.it

Ad Alba appuntamento con la Maratona Fenogliana. Oggi, 2 giugno, gli amanti delle passeggiate sulle tracce di Fenoglio potranno partecipare ad “Un Giorno di fuoco - sulle colline di Gorzegno e San Benedetto Belbo”. Una camminata tra natura, storia e letteratura attraverso i luoghi dei racconti più intensi e significativi: il gorgo del Belbo, Ca di Lù e Mimberghe, percorrendo un territorio di grande bellezza paesaggistica e naturalistica. Il percorso è di circa 14 km, il ritrovo alle ore 9.45 da San Benedetto Belbo, partecipazione gratuita con prenotazione sul sito www.terrealte.cn.it La settimana fenogliana proseguirà sempre oggi alle ore 21 con lo spettacolo teatrale di Andrea Bosca al Teatro Sociale G. Busca di Alba “Ma il mio amore è Paco” basato sul racconto di Beppe Fenoglio. Ingresso libero con prenotazione su: www.beppefenoglio2022.it

Primi quattro appuntamenti con la rassegna “Oriente” organizzata da Roero Cultural Events. Ecco

il calendario. Oggi, 2 giugno, presso il Castello di Guarene è in programma il concerto inaugurale

con il Delian Quartett capeggiato dal direttore artistico del festival Adrian Pinzaru.

L’ensemble proporrà musiche di Shostakovich, Byrd e Haydn. Inizio dello spettacolo alle 18.30. Info e prenotazioni: www.roeroculturalevents.it e www.facebook.com/roeroculturalevents

La rassegna Castelli Aperti entra nel vivo e raddoppia nella prima settimana di giugno con le aperture dei beni appartenenti al circuito in occasione sia della Festa della Repubblica sia di domenica 5 giugno. Saranno quindi numerose le opportunità per scoprire l’affascinante patrimonio storico piemontese. Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia: saranno aperti ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra la Zizzola, a Caraglio il Filatoio. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, della Manta, di Racconigi, di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Villa Belvedere e, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra. Info: www.castelliaperti.it