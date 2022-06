Cordoglio dall'Anpi cuneese per la scomparsa di Carlo Smuraglia, presidente nazionale emerito

La scomparsa del presidente emerito di Anpi Carlo Smuraglia, avvenuta martedì 31 maggio a Milano, ha suscitato cordoglio anche in Granda. A partire proprio dai vertici della Associazione Partigiani.

Diverse sono state infatti le sue presenze a eventi territoriali cuneesi, due su tutte: nel 2011 a Mondovì su invito dell'allora presidente provinciale Attilio Martino alla festa annuale delle sezioni Anpi e nell'autunno 2018 a Cuneo, quando Smuraglia fu ospite nel Salone d'Onore del Municipio cittadino per ricevere il Premio Paraloup-Nuto Revelli direttamente dalle mani del figlio di Nuto, Marco.

In tale occasione Anpi, Istituto Storico della Resistenza, Cgil, Fondazione Revelli e lo stesso Comune capoluogo gli destinarono il riconoscimento per l'impegno civile e culturale nello spirito di Nuto Revelli.

Partigiano, giurista, scrittore, testimone della storia del nostro paese, Smuraglia non ha mai rinunciato a battersi per le ragioni della libertá

Così lo ricorda Paolo Allemano, presidente provinciale dell'Anpi: "Una persona integerrima e uno strenuo difensore dei principi costituzionali. Ero al congresso di Rimini quando montò la polemica rispetto alle sue, a mio modo di vedere travisate strumentalmente, parole sul conflitto ucraino. Un pezzo di stampa e una parte della politica vollero creare una inesistente contrapposizione tra lui e il presidente Pagliarulo. Fu un momento spiacevole nel merito, in quanto so che il suo pensiero non era quello che gli fu attribuito, e nel metodo, un vile attacco ai vertici dell'associazione, a fini politici e propagandistici. Perdiamo una colonna portante nella diffusione e nella difesa dei principi di libertà nati con la Resistenza. Farò di tutto per esserci a nome della Granda venerdì 3 giugno alla camera ardente allestita alla Casa della memoria di Milano".

Intimo ed emblematico, nella sua semplicità, il ricordo di Maddalena Forneris, vicepresidente Anpi provinciale: "A Cuneo ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona, e volli consegnargli una delle pubblicazioni realizzate insieme alle scuole di Borgo San Dalmazzo. Non dimenticherò mai le sue parole di ringraziamento. Prendendo in mano la pubblicazione mi guardò negli occhi e mi sussurró:'Grazie infinite. Questo non produce voti, ma produce semi".