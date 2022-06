Dopo l’incidente di ieri barriere a protezione delle opere in mostra al Parco Parri

Le opere del Parco Parri si possono ammirare e fotografare, ma non si possono toccare. E’ la raccomandazione che arriva dall’associazione granArte, organizzatrice della mostra monumentale realizzata nel nuovo spazio verde dopo l’incidente che nel pomeriggio di ieri ha visto involontario protagonista un bambino, finito in ospedale dopo essere stato travolto da una delle installazioni sulle quali era salito per gioco.



"Si sono verificati alcuni episodi di uso improprio delle opere d’arte che sono installate al Parco – rileva ora l’associazione –. Per questo, intorno alle opere stesse, sono state sistemate barriere che, come riportano i cartelli, non possono essere rimosse e tanto meno oltrepassate".



“Si ricorda – aggiungono i promotori della mostra intitolata “Meccaniche dell’esistenza” – che si tratta di opere d’arte che si danneggiano e in quanto tali rischiano di essere pericolose se toccate o mosse e di rovinarsi".