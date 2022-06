Festa della Repubblica: a Cuneo la consegna di cinque onorificenze al merito conferite dal Presidente Mattarella [FOTO E VIDEO]

Il titolo di Commendatore della Repubblica Italiana per il braidese Sergio Dogliani, quella di Ufficiale per l’albese Luigi Bellino, il fossanese Angelo Ferrero e il verzuolese Pietro Nanchino e quella di Cavaliere per il saviglianese Corrado Bedogni.



Queste le cinque onorificenze al Merito della Repubblica che, conferite dal Presidente Sergio Mattarella ad altrettanti cuneesi, sono state consegnate dal prefetto Fabrizia Triolo nel corso della solenne cerimonia pubblica appena tenuta in piazza della Costituzione a Cuneo nella ricorrenza del 76° Anniversario della fondazione della Repubblica Italiana.



La celebrazione, partecipata dalle massime autorità civili e militari della provincia (nutrita la rappresentanza di candidati alle prossime amministrative) ha avuto inizio con la cerimonia dell'Alzabandiera, seguita dall'intervento di un picchetto armato del II° Reggimento Alpini di Cuneo e da una rappresentanza interforze dei Corpi Armati e di Soccorso Pubblico. A seguire l’inno nazionale suonato dalla Banda Musicale Duccio Galimberti "Città di Cuneo".



Il prefetto Triolo ha quindi dato lettura del messaggio del Capo dello Stato, per poi procedere con la consegna dei diplomi di onorificenza dell'Ordine Al Merito della Repubblica Italiana.

GLI INSIGNITI

I riconoscimenti sono così andati all’ex direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce di Cuneo, dottor Corrado Bedogni, insignito della carica di Cavaliere della Repubblica per il lavoro svolto nel corso dell’emergenza Covid coordinando i servizi medici ospedalieri, gestendo il personale medico e paramedico, riuscendo a motivare tutti i collaboratori in turni continuativi e mettendo in primo piano la tutela dei pazienti e dei dipendenti, ma anche per essersi distinto, nel corso della sua lunga esperienza professionale, per l’impegno e la dedizione che hanno messo in luce le sue doti organizzative e umane.



L’ex brigadiere Luigi Bellino, che ha prestato servizio nell’Arma dal 1973 al 1996, è stato nominato ufficiale della Repubblica per il suo impegno quale presidente della sezione di Alba dell’Associazione Carabinieri in Congedo e volontario presso la Protezione civile della capitale delle Langhe.



Medesimo titolo anche per Angelo Ferrero, fondatore delle aziende Cooperativa Agricola Ferrero e Ferrero Vivai, ora gestite dai figli, è stato presidente della Coldiretti di Fossano e dell’Associazione Piemontesi nel Mondo. Nel tempo libero presta attività di volontariato presso alcune onlus operanti in Asia, Africa e America Latina impegnate nella realizzazione di progetti nel settore agricolo di quei Paesi.



Titolo di ufficiale anche per Pietro Nanchin, ex imprenditore nel settore socio sanitario e amministratore presso diverse case di cura, è stato sindaco, vicesindaco e consigliere presso il Comune di Melle nonché assessore presso la Comunità Montana Valle Varaita. Oggi presta servizio come volontario presso la Croce Rossa di Melle e si occupa di assistenza ad anziani e disabili degenti presso istituti ed Rsa. Collabora inoltre con la Protezione Civile di Saluzzo.



Infine l'onorificienza di commendatore è andata a Sergio Dogliani, braidese, titolare dell’azienda Dora Termosanitari, che nel tempo libero si dedica ad attività di volontariato in qualità di Vigile del Fuoco presso il Distaccamento di Bra e che dal 1992 è iscritto all’Avis quale donatore di sangue. Dal 2012, unitamente al Lions Club di Bra ha intrapreso numerose raccolte di fondi da devolvere a favore di associazioni per non vedenti e persone bisognose.





DUE MEDAGLIE D’ONORE ALLA MEMORIA

Il prefetto ha inoltre consegnato due Medaglie d'Onore conferite dal Presidente della Repubblica alla memoria di due cittadini della provincia, Antonio Demaria di Busca e Attilio Marenco di Lisio – che sono stati deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale.



Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio, quando a partire dalle 15.30 è prevista l’apertura al pubblico del giardino della Prefettura, dove la Banda Musicale Duccio Galimberti "Città di Cuneo" allieterà i visitatori con brani musicali.