Il toccante saluto di Bra alla squadra ucraina di hockey ospite per due mesi in città

Il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, con l’assessore allo Sport Daniele Demaria, ha salutato le ospiti ucraine della squadra di hockey di Sumy, città situata nel nord-est del Paese. Accolte due mesi fa all’Hotel Cavalieri per le circostanze purtroppo ben note a tutti , a Bra hanno continuato ad allenarsi, cogliendo inoltre l’occasione per giocare contro la squadra locale e partecipare all’EuroHockey Club Trophy 2022 femminile, svoltosi a Cernusco sul Naviglio ad aprile.



Terminato il periodo di ospitalità da parte della Regione Piemonte, nella tarda serata di martedì sono così partite per una nuova destinazione, in Germania. "È stato un momento commovente, perché il motivo per cui sono qui è particolarmente doloroso e perché nella loro città continuano a bombardare: ora sicuramente non possono tornare in Ucraina", commenta il primo cittadino.



"Per noi è stato comunque un onore averle come concittadine, conoscerle, portare anche tramite lo sport il messaggio di pace. Le abbiamo augurato buona fortuna per il futuro in Germania, dove continueranno la loro attività sportiva, sottolineando però come Bra ci sarà sempre per loro. Tutti speriamo che la situazione in Ucraina cambi presto; se però malauguratamente così non fosse la nostra città sarà sempre disponibile a riaccoglierle. Ma l’augurio è che un domani possiamo essere noi ad andarle a trovare a Sumy", aggiunge Fogliato.