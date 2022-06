Mondovì ha celebrato la Festa della Repubblica al parco Europa con la Banda cittadina

Festa della Repubblica all’insegna dei valori della Costituzione, con un particolare ringraziamento a tutti coloro che sono stati impegnati nel fronteggiare la pandemia e uno speciale invito alla pace. Così questa mattina anche Mondovì ha celebrato la ricorrenza del 2 Giugno con una cerimonia tenuta al parco Europa, con l’accompagnamento musicale della banda cittadina, alla presenza delle autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni d’Arma e della Croce Rossa.



“Sono passati 76 anni – ha ricordato nel suo discorso il sindaco Paolo Adriano - da quando il popolo italiano, col voto nel referendum del 2 giugno 1946, espressero la loro preferenza sulla forma istituzionale che avrebbe dovuto assumere lo Stato. Dopo oltre vent'anni di dittatura e dopo aver affrontato il terribile dramma della guerra, con il primo voto a suffragio universale della sua storia, il Paese decideva di fare un passo avanti sulla via indicata dalle correnti democratiche del Risorgimento prima e della guerra di Liberazione poi. Era il tempo di pensare al futuro. L'Italia usciva dalla guerra distrutta, povera, ma al contempo era un'Italia giovane, ricca di energie, fiduciosa verso il domani dopo i lutti e le devastazioni dell'occupazione nazista. A rispondere a quella chiamata alle urne furono più dell'89% degli aventi diritto: 13 milioni di italiane e 12 di italiani. Fu l'avvio dell'Assemblea Costituente, che avrebbe lavorato alla redazione della Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Quella nuova stagione era stata preparata negli anni più bui, grazie al coraggio delle donne e degli uomini che avevano resistito e lottato dando nuova forma alla libertà. Fu la scelta repubblicana a radicare, nel sentimento profondo del popolo, le ragioni dell'unità, della pace, della coesione che diedero impulso alla stagione costituente".



"Oggi – ha proseguito il primo cittadino – quei valori sono ancora i nostri valori. Il 2 Giugno è una giornata che porta con sé un immenso significato simbolico, dato dalla valorizzazione della democrazia, della libertà, della pace e della solidarietà che un tempo segnarono un nuovo inizio per la storia dell'Italia e che oggi sentiamo vicine più che mai. Ancora una volta, sono le donne e gli uomini con la loro buona volontà e lo spirito di sacrificio ad aver dettato il ritmo di questa uscita dalla pandemia: penso ai medici, agli operatori sanitari, alle forze dell'ordine, a chi ha garantito i servizi trovandosi in prima linea nell'emergenza e anche agli uomini e alle donne delle istituzioni, che grazie all'impegno, alla fatica, al senso di abnegazione hanno lavorato per definire quelle norme che oggi garantiscono la ripartenza".



"Non è uno scampato pericolo. Alla 'guerra' pandemica, da cui piano stiamo uscendo, si affiancata una guerra 'armata', una guerra europea, che si sta combattendo davvero a pochi chilometri dai nostri confini. Una guerra che ci somiglia e ci spaventa, perché mai avremmo pensato il suolo europeo potesse essere nuovamente sconvolto dal conflitto. Eppure è successo, con l'invasione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Ecco allora che diventa ancora più importante stringerci intorno a quei valori, così solidamente espressi dalla nostra Costituzione, di pace, unità e solidarietà. Ed ecco ancora che, a diversi livelli territoriali, di fronte a sfide complesse ci troviamo a interpretare tutti il nostro ruolo con accresciuto spirito di servizio: per affrontare i temi dell'emergenza sanitaria, economica, le ripercussioni sociali delle crisi internazionali, l’accoglienza".



"Non sembra un caso, dunque, che ad accogliere il concerto organizzato con il contributo della Banda Musicale cittadina sia proprio questo parco che porta il nome dell'Europa, la cui unità, di spirito e di intenti, è frutto della pace raggiunta 76 anni fa e a cui nuovamente aneliamo. L'odierna Festa nazionale sia per tutti noi occasione di festeggiare questa Repubblica e i valori che essa rappresenta come una cosa viva, modello e baluardo di umanità, da difendere con fermezza per costruire il futuro nostro e dei nostri ragazzi".



"Infine cari concittadini – è stato il commiato di Paolo Adriano –, non posso concludere questa giornata senza una riflessione personale. Con questa commemorazione, prendo commiato da voi. Questo è l'ultimo 2 Giugno che celebro in veste di sindaco di questa meravigliosa città. Tante sono le sfide affrontate, le cose imparate, tanto l'impegno profuso ma anche le soddisfazioni. Ognuno di voi ha lasciato un segno importante, che porterò con me negli anni futuri. Si aprono davanti a noi nuove sfide, nuove occasioni, nuove possibilità. Auguro a tutti noi di poterle cogliere. Buona festa della Repubblica a tutti!”.