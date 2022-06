Ritrovata la donna che si era smarrita cercando funghi in Valle Grana

Si è concluso alle 16.30 l’intervento che ha visto Vigili del Fuoco e tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese di Dronero collaborare nella ricerca di una 67enne che aveva smarrito il sentiero mentre era alla ricerca di funghi sui monti di Monterosso Grana .



A lanciare l’allarme era stata la stessa donna, tramite il numero di emergenza territoriale, che dopo alcuni tentativi ne ha localizzato la posizione tramite "locator" nell’area di frazione Frise.



La signora, in salute, è stata accompagnata in una zona comoda per il recupero dall'elicottero dei Vigili del Fuoco.