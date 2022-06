Savigliano: tutto pronto per l’inaugurazione della 45^ Grande Fiera d’Estate

Sabato 11 giugno alle ore 14, avrà luogo l’inaugurazione della 45a edizione della Grande Fiera d’Estate, che sarà protagonista fino a domenica 19 giugno nell’area fieristica di Via Alba a Savigliano con i suoi 6 padiglioni tematici, per un totale di 1.000 stand.



Grande novità di quest’anno “SpoSInfiera”, una vetrina espositiva di abiti da sposa e cerimonia, location, fotografi, video maker, wedding planner, fioristi, catering e pasticcerie. La più grande fiera commerciale del Nord-Ovest, che si può fregiare anche del titolo di evento Nazionale, resterà aperta per 9 giorni consecutivi dalle 17 alle 24 nei giorni feriali, dalle 15 alle 24 i due sabati di apertura, dalle 10 alle 24 domenica 12 giugno e dalle 10 alle 21 domenica 19 giugno.



L’ingresso e il parcheggio sono gratuiti e ogni giornata di fiera sarà accompagnata da appuntamenti quotidiani di spettacolo e intrattenimento che si svolgeranno per lo più in orario serale.



Per conoscere il calendario degli eventi e restare sempre aggiornati sulla GFE è possibile consultare il sito www.grandefieradestate.com, i canali social ufficiali della manifestazione (Facebook e Instagram) e scaricare l’App TabUi, media partner di questa edizione.



Anche quest’anno la Grande Fiera d’Estate si conferma essere un evento totalmente gratuito: dall’ingresso (che sarà consentito anche agli animali, purché muniti di guinzaglio e museruola se non sono di piccola taglia), alla rete wi-fi, agli eventi collaterali organizzati insieme a TRS Radio, ai parcheggi, sia per auto che per biciclette (queste ultime avranno a disposizione un’area ad hoc grazie alle rastrigliere messe a disposizione dal Comune di Savigliano, nell’ottica di un’attenzione sempre maggiore verso l’ambiente e il green).



Inoltre, saranno disponibili all’ingresso in fiera anche due mezzi elettrici per disabili, forniti da un’azienda espositrice ed utilizzabili a titolo gratuito. Come già annunciato, per la prima volta sarà il padiglione esterno, “Expomotor & Outdoor”, ad accogliere i visitatori in fiera, al fine di evitare assembramenti e code in luoghi chiusi.



All’entrata sarà sempre a disposizione, durante gli orari di apertura, una reception dotata di un punto informazioni che provvederà alla distribuzione gratuita di catalogo e mappa della GFE 2022, per consentire ai visitatori di orientarsi con maggiore facilità all’interno dei padiglioni e conoscere i prodotti e gli espositori presenti.



I settori espositivi al coperto spaziano da edilizia, impiantistica civile e industriale, risparmio energetico, servizi alla persona e alle aziende del padiglione “Istituzionale & Tekno”, all’arredamento per interni ed esterni del padiglione “Arredo”, agli accessori per la casa, illuminazione, tendaggi e tessuti, salute e benessere del padiglione “Complemento d’arredo & Expo”, ai prodotti enogastronomici del territorio e non del “Borgo del gusto”.



Nell’area all’aperto, invece, trovano spazio macchinari, attrezzature, veicoli commerciali e industriali, auto, moto, bici e strutture prefabbricate del padiglione “Expomotor & Outdoor”, oltre alle svariate proposte di somministrazione di cibi e bevande del “Mangia e bevi”. Tra le tante novità di questa edizione, la partnership con TabUi, che oltre a geolocalizzare la fiera sull’app, veicolerà informazioni utili e comunicazioni in tempo reale e sarà fisicamente presente in loco attraverso due postazioni da cui verranno lanciati contest e giochi interattivi per i visitatori.