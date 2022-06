Comunali, Boselli: «L'ex premier Conte sceso a Cuneo "a miracol mostrare…."»

"Dopo ben tre anni e mezzo dalla sua ultima visita a Cuneo, è tornato il Giuseppi nazionale, che con il fido Toninelli promise di aprire i cantieri della Asti-Cuneo entro tre mesi, quando invece ci vollero ben due anni, ovvero ventiquattro mesi, prima di riavviare i lavori, e solo per uno del due lotti interessati".



Così Giancarlo Boselli, candidato a sindaco per il Comune di Cuneo alla testa della lista Indipendenti Boselli Sindaco, commenta la visita in città dell’ex presidente del Consiglio, oggi leader del M5S.



"Al contrario di Conte, che ha saputo solo introdurre assistenzialismo fine a sé stesso, noi non crediamo che gli imprenditori siano solo, come ha dichiarato, 'quelli che vogliono cementificare' – prosegue Boselli -. Siamo invece convinti che sia proprio il tessuto imprenditoriale cuneese uno dei nostri punti di forza. Se per sostenerlo sono necessarie opere come ad esempio la tangenziale di Madonna dell’Olmo, non si sta a discutere in eterno e a tenere bloccato tutto, ma al contrario si procede, nel rispetto delle leggi ma in modo determinato".



"Non c’è da stupirsi – continua il candidato –. A livello nazionale i grillini sono i nuovi amici del cuore di quel Pd che li ritiene strategici. E infatti ci chiediamo a cosa possa servire un partito che a Cuneo sull’ospedale ritiene persino inutile far sentire la voce del Comune, perché 'tanto decide la Regione'. Peccato che l’ospedale sia la prima azienda del territorio, con un indotto economico cruciale per la realtà cittadina e quindi arrendersi senza nemmeno prima provare a scendere in battaglia non è sinonimo di saggezza, ma solo di inadeguatezza. Probabilmente il MoVimento 5 Stelle punta a ottenere uno strapuntino dal Pd, sperando in qualche ossicino da rosicchiare".