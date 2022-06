Elezioni - Zampedri: “Savigliano deve recuperare la sua centralità attraverso il rilancio turistico”

Mancano ormai pochi giorni alla chiamata alle urne per queste elezioni 2022. Savigliano è tra i comuni chiamati a rinnovare il propri consiglio comunale. Con il candidato a sindaco Gianluca Zampedri, sostenuto dalla coalizione di centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia con Udc) e la lista civica “Risvegliamo la città”, parliamo di cultura e turismo.



Lei sostiene che Savigliano debba recuperare appeal. Da dove intende partire qualora eletto?

La nostra città ha moltissime potenzialità, è storicamente un luogo strategico. Libero comune, territorio conteso da Savoia e Marchesato di Saluzzo, dall’agricoltura propizia e che ha dato i natali a nomi illustri, su tutti a Santorre di Santarosa, patriota e eroe del Risorgimento. Dovessi scegliere un ambito partirei proprio da questo. Dalle sue innumerevoli potenzialità storico-culturali che negli ultimi anni non sono state, a mio avviso, valorizzate a sufficienza.



Su cosa puntare?

Intanto dal potenziare i molti tesori che già abbiamo. Dalla gipsoteca, all’archivio storico, al Milanollo, a Palazzo Taffini... sono solo alcuni dei gioielli che possiamo e dobbiamo far conoscere a tutti i turisti. Fondamentale in questo senso lavorare in sinergia con i territori vicini: penso a un circuito di visite ad esempio con il castello degli Acaja di Fossano, con il castello e il centro cicogne di Racconigi, con Saluzzo e le sue molteplici attrazioni, così come i castelli di Manta e Lagnasco.



Non solo cultura, ma anche outdoor...

Esatto. È un tipo di turismo a cui dobbiamo aprirci. Penso al sentiero sul Maira, un percorso lungo il fiume che da Cavallermaggiore potrebbe arrivare fino a Busca. Un percorso che potrebbe unire attività all’aria aperta con tappe culturali in un’ottica sostenibile che è quello su cui dobbiamo puntare nei prossimi anni.



Anche per questo bisognerà dialogare con i territori vicini.

Certamente. È quello che intendiamo fare. Con una rete turistica di questo tipo raccogliamo un’area di 100 mila abitanti. Questo permette di poter attrarre proposte culturali diverse con una programmazione di eventi durante tutto l’anno.



Cosa intendete fare, invece, restando sul comune di Savigliano?

Offrire proposte culturali in grado di intercettare le esigenze di ogni fascia d’età. Questo si fa anche supportando le diverse associazioni che operano nella nostra città. Così si rende la cittadinanza più coinvolta nella vita culturale e potremmo insieme calendarizzare eventi per far conoscere il nostro patrimonio artistico. Questo avrà ricadute anche economiche sul nostro territorio.



Servono, però, maggiori strutture ricettive per accogliere i visitatori.

Fondamentale intervenire in questo senso. Non abbiamo strutture degne di note e la Gran Baita ormai sta diventando una cattedrale nel deserto. Lunedì scorso ci ha fatto visita il Ministro del Turismo Garavaglia. Ci ha spiegato come ci sarebbe stata la possibilità di partecipare ad un bando per la riqualificazione di strutture alberghiere, come la Gran Baita, attraverso un progetto cofinanziato da Cassa Depositi e Prestiti. Un’occasione come questa va colta, non possiamo restare a guardare. Savigliano, per quello che ha da offrire, non può essere la settima delle ‘sette sorelle’. Abbiamo del terreno da recuperare e un rilancio turistico e ciò che serve per ritornare ad essere centrali nello scacchiere di questa provincia.