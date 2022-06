“Dal Monviso al Brasile”: domenica messa italo-brasiliana a Rifreddo

Verrà celebrata domenica 5 giugno, alle ore 17, nella chiesa di Rifreddo, una messa italo-brasiliana, dove è attualmente parroco don Angelo Vincenti, per tanti anni missionario nel Paese sud americano dove ha dato vita a varie iniziative sociali.

“Da quando don Angelo è rientrato in Italia – spiega Davide Mondino, uno dei responsabili dell’associazione “Dal Monviso al Brasile” - abbiamo cercato di ampliare l’invito anche alla comunità brasiliana presente nel saluzzese e in generale a tutte le persone che vogliano ancora una volta o per la prima volta percorrere un altro passo insieme per cercare di uscire dai vari tipi di confini”.

L’iniziativa è partita nel 2015 per cercare di riunire tutte le persone che in qualche modo, dal 1992 in poi, avevano avuto un legame con Palmares e con la comunità Granja Paraiso fondata da don Angelo.

La Granja, nel corso degli anni, è stata visitata da tante persone che per motivi diversi si sono trovati a Palmares, chi per un giorno, magari casualmente, chi invece per parecchi mesi come volontario.

“Sono molti coloro che in questi anni – osserva Mondino - hanno contribuito alla vita ormai trentennale della Granja, offrendo speranza e dando continuità ai lavori. Con loro vogliamo ritrovarci domenica sera, insieme a don Angelo, nella sua parrocchia".