Clamoroso a Cuneo Volley: si dimette il vice presidente esecutivo Gabriele Costamagna?

A poco più di una settimana dalla cocente delusione per la sconfitta contro Reggio Emilia, che ha fatto sfumare il sogno di promozione in Superlega, dall’ambiente della pallavolo maschile di Cuneo arriva una clamorosa quanto inattesa notizia.

Il vice presidente esecutivo, deus ex machina di Cuneo Volley, starebbe per dimettersi in seguito a gravi divergenze societarie.

L’indiscrezione è trapelata in seguito all’assenza di Costamagna all’apericena di fine stagione che la società ha organizzato ieri sera, mercoledì 31 maggio, in un locale del centro di Cuneo, insieme con giocatori, sponsor e tifosi.

Che all’interno della dirigenza ci fossero tensioni è cosa nota da tempo, tensioni che però, a quanto pare, si sarebbero acuite negli ultimi tempi e riguarderebbero lo stesso vice presidente ed un'altra alta carica.

Abbiamo provato a raggiungere telefonicamente Gabriele Costamagna per chiedere una sua conferma, o smentita, alla clamorosa notizia, ma il vice presidente, pur rispondendo cortesemente al telefono, si è trincerato dietro un eloquente “no comment”.

Le nuvole che erano totalmente sparite dal cielo cuneese della pallavolo stanno quindi nuovamente profilarsi all’orizzonte?

Ne sapremo di più nei prossimi giorni