Motori: Matteo Greco pronto al riscatto nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2022

Grande determinazione per Matteo Greco alla vigilia del secondo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2022 in programma il prossimo weekend sul Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il pilota di Alba ritroverà la Honda NSX GT3 Evo 22 #99 gestita da Nova Race con la quale nel round di apertura ha conquistato la prima vittoria Pro-Am in equipaggio con Matteo Guerra (ITA). Forte dell'esperienza maturata nelle ultime tre stagioni su questo tracciato, Greco è sicuramente uno dei piloti da tenere in considerazione ed è pronto a confermarsi protagonista per conquistare altri punti e continuare il perfezionamento del feeling con la nuova vettura giapponese.

Il tracciato è uno dei più tecnici del calendario, lungo 4.226 metri, quasi completamente pianeggiante, caratterizzato da una parte centrale più veloce e due settori, il primo ed il secondo, più guidati. Il programma inizierà venerdì con le due sessioni di libere alle 10:35 ed alle 15:30, mentre sabato i piloti scenderanno in pista alle 10:20 per la Q1 ed alle 11:10 per la Q2.

Gara uno scatterà sabato alle 18:50, gara due domenica alle 15:20.

Le gare saranno trasmesse su ACI Sport TV (Canale 228 SKY), in streaming sul sito www.acisport.it/CIGT e sulle pagine Facebook @cigranturismo ed @acisporttv.

Matteo Greco: "Misano è una pista che mi ha sempre restituito soddisfazioni. Lo scorso anno abbiamo conquistato la vittoria, nel 2020 l'affermazione in GT Cup, nel 2019 ho vinto la mia prima gara nel TCR Italy: è un tracciato che mi piace e quindi sono molto motivato a proseguire questa linea positiva. La macchina ha dimostrato a Monza di essere molto competitiva, devo perfezionare il feeling di guida, ma sono rimasto molto colpito dalla reattività e date le caratteristiche del tracciato credo che questo aspetto possa essere un vantaggio. Sarà sicuramente emozionante avere nuovamente amici e partners in tribuna a fare il tifo, mi restituirà grande carica".

Il weekend di Misano sarà infatti a porte aperte con la presenza del pubblico, grande occasione di visibilità per la serie. Un dettaglio non trascurabile per chi volesse seguire da vicino lo spettacolo del tricolore GT.