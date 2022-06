Un assiolo ferito alle cure del Cras di Racconigi

Un ospite non così comune quello appena giunto alle cure del Centro Cicogne e Anatidi (Cras) di Racconigi. "Il primo assiolo dell'anno è stato portato ieri sera al nostro centro – fanno sapere – , per pronto intervento del servizio di reperibilità dell'Asl Cn1. Era sicuramente in cova, considerata la placca di incubazione che aveva sul ventre, ma la predazione da parte di un cane ne ha determinato il recupero. Al momento sta bene, con una leggera lacerazione sull'ala, anche se mancano quasi tutte le remiganti per cui ci vorrà tempo prima che sia in grado di volare".



"L’assiolo è il più piccolo rapace notturno europeo, insettivoro e, per questo, l'unico migratore trans-sahariano", spiegano i veterinari del centro federato alla Lipu, anche oggi aperto alle visite, dalle 9.30 alle 19 come sempre senza prenotazione.