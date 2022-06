Cantieri nel giorno di festa causano chilometri di code sull’autostrada A6 Torino-Savona

Mattinata decisamente complicata per gli automobilisti in transito questa mattina, giovedì 2 giugno, lungo l'autostrada A6 Torino-Savona.



Autostrada dei Fiori, la società che gestisce la tratta, segnala code per 5 chilometri causa lavori tra Ceva e Millesimo in direzione Savona.



Sempre per la presenza di cantieri, sono 6 i chilometri di coda segnalati tra Millesimo e Altare, sempre in direzione del capoluogo di provincia ligure.

Nelle prime ore di questa mattina la stessa tratta in direzione Liguria era stata interessata dall’incendio occorso a un furgone , il cui conducente era riuscito a portare il veicolo in fiamme sino all’area di sosta di Priero Ovest, dove i Vigili del Fuoco non hanno potuto che metterne in sicurezza la carcassa.