Traffico rallentato sull’autostrada A6 Torino-Savona per un incidente verificatosi nel tratto compreso tra Altare e Savona, in direzione della Liguria. I soccorritori stanno operando in questi minuti per la rimozione dei mezzi coinvolti.

Lunghe code si segnalano anche nel restringimento di carreggiata presente causa lavori tra Priero e Millesimo.