La Lorenzoni Bra campione d'Italia di hockey su prato: l'esultanza dell'Aido

Non si sono ancora spenti i riflettori sul tricolore nazionale di serie A del Team Senior della società Twirling Carrù che un nuovo e di grande levatura titolo sportivo arriva dalla HF Lorenzoni Bra, che con una giornata di anticipo ha conquistato oggi il suo 17° scudetto nella A1/F di hockey su prato.

Entrambe le realtà sportive da tempo sono portacolori dell'Associazione Italiana Donatori Organi (Aido) e viene spontaneo identificare la realtà associativa che tanto crede al "dono" come vero e proprio portafortuna.

"Siamo orgogliose di aver cucito sulle nostre divise il logo della vita", dice Silvia Brizio, storico dirigente storico dell'hockey braidese, che aggiunge: "Questo nuovo e prestigioso risultato, uno scudetto tanto voluto quanto sudato, vogliamo dedicarlo a tutti i malati in lista d'attesa per un trapianto".

"Avere dei portacolori come la Lorenzoni è motivo di prestigio per Aido e vedere come anche quest'anno la società sia riuscita in un'impresa sportiva di caratura non può che portare un valore aggiunto ad un'azione quotidiana profusa per raccogliere nuove adesioni", dice il presidente regionale Aido Piemonte Valter Mione.

A fargli eco è Gianfranco Vergnano, riferimento associativo dirigente della provincia di Cuneo: "Se devo esser sincero le positive gesta del team sportivo braidese per certi versi non mi stupiscono più, per una società che ritengo da tempo strutturata, capace, determinata e impegnata, che pianifica e progettualizza in modo professionale utile in questa occasione a ottenere un nuovo ed ennesimo scudetto, il 17.mo, che mi rende orgoglioso di una collaborazione assolutamente positiva e di altissimo livello che moltiplica i risultati regalando una speranza di vita ai pazienti in attesa del 'dono'".