Elezioni Amministrative 2022: Confartigianato Cuneo ha incontrato i Candidati del Comune di Racconigi

In vista delle prossime Elezioni Amministrative, che si svolgeranno il prossimo 12 giugno e che in provincia di Cuneo interesseranno 19 Comuni per un totale di oltre 152mila cittadini, Confartigianato Cuneo ha organizzato una serie di incontri con i Candidati dei principali Comuni della Granda, località dove l’Associazione – la più rappresentativa del comparto in provincia – è presente con un proprio ufficio.

Lo scorso 30 maggio, presso la Sala Consiliare municipale, si è svolto un incontro con i Candidati alla carica di Sindaco per il Comune di Racconigi.

Moderati dalla giornalista Cristina Mazzariello di targatocn.it, media partner dell’iniziativa, si è confrontato sulle tematiche pregnanti per il mondo produttivo e per il territorio il Candidato Valerio Oderda. Assente la Candidata Patrizia Gorgo per concomitanti impegni che non le hanno permesso di essere presente alla serata.

«Da sempre – ha spiegato in apertura Luca Crosetto, presidente territoriale della Confartigianato Cuneo – consideriamo fondamentale il nostro rapporto con il territorio e riteniamo un valore la nostra organizzazione in Zone e la presenza in provincia con i nostri 19 uffici e i 190 dipendenti che ogni giorno sono al fianco degli imprenditori. In questo contesto è importante e strategico il dialogo con le amministrazioni locali, di cui i Sindaci rappresentano davvero il primo baluardo dello Stato e con i quali collaboriamo quotidianamente per lo sviluppo di imprese e comunità».

Ecco il calendario dei prossimi incontri, tutti con inizio alle ore 20.30, e visualizzabili anche su www.targatocn.it:

· Lunedì 6 giugno 2022 - Candidati per il Comune di Savigliano – Presso Confartigianato Cuneo – Zona di Savigliano (Via Molinasso, 18 – 12038 Savigliano). Per partecipare prenotazione obbligatoria al +39.339.2611590

· Martedì 7 giugno 2022 - Candidati per il Comune di Mondovì – Presso Confartigianato Cuneo – Zona di Mondovì (Via degli Artigiani, 10 – 12084 Mondovì). Per partecipare prenotazione obbligatoria al +39.339.2610974