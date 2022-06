La cerimonia del 2 giugno a Sant'Antonio Aradolo di Borgo San Dalmazzo [FOTO]

Grande partecipazione alla cerimonia del 2 giugno in frazione Sant'Antonio Aradolo di Borgo San Dalmazzo. Molti cittadini hanno seguito le celebrazioni per la Festa della Repubblica.

Un evento organizzato da ANPI Borgo e Valli con il patrocinio del comune di Borgo San Dalmazzo.

Dopo la cerimonia dell'alzabandiera, i saluti delle autorità e il ricordo del dottor Piero Giusta, medico condotto e partigiano, a 100 anni dalla nascita.

“Il 2 giugno è una data fondamentale che deve essere celebrata – ha commentato la presidente ANPI Borgo e Valli Maddalena Forneris -. La Repubblica esprime democrazia e coraggio di andare avanti. Viva la Costituzione e tutto ciò che è nato dalla Repubblica. Ringrazio di cuore tutti i presenti”.

Era presente anche Federica Giusta, figlia del dottor Piero Giusta, nato a Saliceto nelle Langhe, il 16 gennaio 1922. Entrò nella Brigata di Giustizia e Libertà in Langa. Fu medico, prima nelle Langhe, poi in Val Varaita a Bellino, Casteldelfino e Pontechianale. Luoghi a cui rimase per sempre legato, Si spostò poi a Melle e infine a Borgo San Dalmazzo dove fu medico condotto. Fu anche consigliere comunale a Frassino per il Movimento Occitano.