Gli Uomini di Mondo piangono la scomparsa della figlia di Totò

E' un giorno triste per gli Uomini di Mondo, l'associazione che riunisce tutte le persone che, come Totò, hanno fatto il militare a Cuneo, è venuta a mancare Lilliana de Curtis, la figlia del comico napoletano che in tanti film e con una semplice battuta, ha reso famosi gli abitanti della nostra città situata ai confini del "regno", com'era nell'immaginario collettivo nei tempi in cui si giravano le pellicole del Principe della risata.

Tessera numero 1, Lilliana aveva 89 anni ed era malata da tempo.

Quando nel 1998 fu istituita l'Associazione goliardica di Cuneo, la figlia di Totò partecipò fin dalla prima Adunata e tornò tante altre volte nella nostra città perché a suo dire si trovava bene, l'accoglienza era straordinaria e percepiva l'affetto dei suoi cittadini nei suoi confronti. Fin dal primo momento "benedisse" questo gruppo di goliardi che alimentavano il ricordo del papà con il giusto rispetto e con quell'ironia che, a suo dire, tanto sarebbe piaciuto al suo genitore.

Memorabile l'inaugurazione della "Piazzetta Principe Antonio de Curtis in arte Totò" di fianco al Teatro Toselli, che provocò l'ammirazione, ma anche un po' l'invidia dell'allora Sindaca di Napoli Rosa Russo Jervolino che, accogliendo la delegazione degli Uomini di Mondo in visita nella capitale partenopea, disse che eravamo arrivati primi in Italia a dedicare un luogo toponomastico all'indimenticabile comico. Quel giorno la Principessa Lilliana arrivò sul luogo dell'inaugurazione a pochi metri del Teatro, su una decapottabile americana rosso fuoco, messa a disposizione dall'organizzazione, accompagnata dalla figlia Diana e fu accolta dall'allora Sindaco Elio Rostagno, dal direttivo degli Uomini di Mondo e da una gran folla di cittadini. Tutti inconsapevoli dello scherzo che si sarebbe svelato di lì a poco. Dopo i discorsi ufficiali, al suono dell'Inno ufficiale dell'Associazione eseguito dalla fanfara Buccaresi, si procedette allo svelamento della targa. Lo stupore lo si percepì in tutti i presenti quando si lesse la dicitura della lapide: "Piazza Antonio Scannagatti" (uno dei memorabili personaggi interpretati da Totò). Ci volle un momento per scoprire che era una finta targa di cartone sovrapposta a quella vera ( lo scrivente si ricorda ancora adesso il tempo che impiegò per fare un lavoro che non potesse rivelare l'inganno ) ma la risata che ne seguì è ancora indelebile nei ricordi di chi era presente quel giorno.

Solo quindici giorni fa, in occasione della 69a Adunata dei Bersaglieri, è venuta a Cuneo Elena, l'altra figlia di Lilliana che ha potuto constatare di persona l'affetto che gli Uomini di Mondo hanno nei confronti del nonno, soprattutto quando è sfilato il corteo dell'Associazione davanti al palco delle autorità e al numeroso pubblico assiepato ai lati della strada e c'ha dato appuntamento alla prossima Adunata di Ottobre per portare non solo i ricordi del suo avo, ma ora anche quelli della mamma. Sarò l'occasione per accoglierla nuovamente con l'abbraccio affettuoso che noi di Cuneo sappiamo trasmettere nelle occasioni importanti.



Danilo Paparelli

Presidente dell'Albo d'Onore degli Uomini di Mondo