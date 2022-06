Il "Giolitti-Bellisario" di Mondovì premia gli studenti per meriti scolastici e senso civico [FOTO]

Una mattinata sentita e partecipata quella che ha visto protagonisti oggi, venerdì 3 giugno, gli studenti e le studentesse dell'Istituto "Giolitti-Bellisario" a Mondovì.

La dirigente scolastica, prof. Donatella Garello e il prof. Rudy Mamino, alla presenza delle autorità civili e militari, hanno presentato la cerimonia di consegna delle borse di studio per gli alunni che si sono distinti, non solo per meriti scolastici, ma anche in attività extracurriculari o in azioni di senso civico, come Marta Somà che, lo scorso ottobre, aveva preso le difese di un compagno che veniva preso di mira dai bulli sull'autobus.

Oggi a ritirare la borsa di studio c'era la mamma, perché Marta Somà si trova per un progetto all'estero, in Bulgaria.

A lei che frequenta la classe quarta dell'IPC e Jaider Moreno Castro della 3^B IPC, sono state assegnate le borse di studio "Amici di Gigi Baracco".

Come da tradizione sono poi state assegnate le borse di studio "Debernardi", conferite dalla prof. Debernardi, in memoria del fratello, storico dirigente degli istituti alberghieri di Mondovì e Dronero. I riconoscimenti, per meriti di studio professionali e per impegno profuso nelle attività scolastiche ed extra scolastiche sono ststi assegnati ad Andrea Fenoglio ( 5^B, vincitore del concorso Tartufo d’oro) e ad Erika Gallo (5^C).