Maurizio Landini a Cuneo per i 120 anni di CGIL Cuneo

Maurizio Landini chiude il calendario delle proposte culturali a ingresso gratuito di Cgil Cuneo, ideato per festeggiare i 120 anni di attività e raccontare il lavoro attraverso riflessioni, dibattiti, incontri con autori, proiezioni di film, lezioni magistrali, ma anche momenti di musica.

Il segretario nazionale Cgil Maurizio Landini è atteso lunedì 6 giugno (ore 20.30) al Palazzo della Provincia di Cuneo (Sala Einaudi), per riflettere sui temi di più stretta attualità del mondo del lavoro, con tutte le drammaticità e criticità a cui la cronaca di ogni giorno ci mette di fronte, ma anche con le prospettive di rilancio economico, sociale e di qualità della vita. L’incontro “L'attualità e le sfide del mondo del lavoro”.

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata: organizzazione@cgilcuneo.it – 0171452511

“Cuneo+Cgil=120. Diritti. Solidarietà. Libertà” che toccato diverse città del Cuneese, tra Alba, Bra, Cuneo, Fossano e Saluzzo, ha visto la presenza di grandi ospiti: la prima segretaria generale della Cgil Susanna Camusso intervistata dalla giornalista Barbara Simonelli; lo storico Aldo Agosti in una lectio magistralis sul sindacalista Giuseppe Di Vittorio, seguita dalla proiezione del cortometraggio “Fiori” del regista greco Kristian Xipolias; lo storico Giovanni De Luna in una lectio magistralis dedicata al sindacalista Bruno Trentin con letture di Alessio Giusti; il giornalista Angelo Mastrandrea intervistato dal giornalista Marco Bobbio sul libro reportage edito da Manni “L’ultimo miglio”, sul mondo della logistica, dell'e-commerce e dei riders, il concerto di Bandakadabra “Ok, boomer” al Teatro Toselli di Cuneo.

120 anni di impegno nella difesa del diritto al lavoro e nella tutela e rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori nel Cuneese. 120 anni dedicati a offrire sostegno, tracciare linee guida nell’intricato panorama economico e sociale, accompagnare nel cammino professionale e nelle rivendicazioni i propri iscritti. Per festeggiare i traguardi raggiunti in questi 120 anni di attività e condividere la riflessione sui passi realizzati e i percorsi da intraprendere, la Cgil di Cuneo propone a tutti, non solo ai suoi iscritti, “Cuneo+Cgil=120. Diritti. Solidarietà. Libertà”, un calendario di appuntamenti gratuiti – tra incontri, lezioni magistrali, presentazione di libri, concerti e proiezioni di film –, per una condivisione sul tema del lavoro, sui diritti rispettati e negati, sulle figure che hanno fatto la storia del sindacato in Italia, sulle problematiche legate alle nuove professioni e su tanti altri aspetti.





«Una storia di 120 anni, un percorso lungo un secolo, un denominatore comune che è la presenza costante a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della nostra provincia, delle loro lotte, della loro emancipazione. Una storia di rivendicazioni, di difesa dei diritti contro lo sfruttamento e il precariato. Oggi come ieri, a partire da un ideale che si concretizza nella pratica quotidiana, la CGIL cuneese è un presidio per tutto il mondo del lavoro, per i pensionati, è un punto di riferimento sul territorio per tutta la società civile, è una realtà culturale decisiva nel fare muro contro le derive antidemocratiche, nuovi fascismi e razzismi dilaganti. È un luogo dove coniugare diritti individuali con quelli collettivi, diritti del singolo e bene comune. Un sindacato che fonda la sua storia sul principio di solidarietà, capace di interrogarsi sempre sulle scelte, di aprirsi agli altri per imparare, rinnovarsi, stare al passo con le sfide di oggi e di domani.»

Davide Masera, segretario provinciale Cgil Cuneo.

“Cuneo+Cgil=120. Diritti. Solidarietà. Libertà” è promosso da Cgil di Cuneo, con il patrocinio di Città di Alba, Città di Bra, Città di Cuneo, Città di Fossano e Città di Saluzzo e in collaborazione con Progetto Cantoregi nell’ambito della terza edizione della rassegna CuneiForme, dedicata al tema D(i)ritti.

Il visual e la grafica del manifesto sono stati realizzati dalla designer Ilaria Bossa di Mondovì.

