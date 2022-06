“Notturni nelle Rocche”: il filo conduttore saranno i racconti di Beppe Fenoglio

Saranno i racconti di Beppe Fenoglio, il filo conduttore delle passeggiate letterarie della 13esima edizione di Notturni nelle Rocche.

La rassegna serale proposta dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero in collaborazione con le Pro Loco e le Associazioni locali del territorio, torna dopo due anni di stop da pandemia. E riparte con un omaggio importante: nell’anno del Centenario Fenogliano, grazie alla consulenza del Centro Studi Beppe Fenoglio di Alba, coordinatore di una fittissima agenda eventi dedicati allo scrittore che ha reso epiche le colline del basso Piemonte.



L’edizione 2022 verrà inaugurata sabato 4 giugno a Bra con una collaborazione speciale in occasione del Festival dello Yoga.



In calendario: diciannove le passeggiate in altrettanti comuni del Roero, lungo percorsi di circa cinque chilometri, su itinerari sempre diversi, della durata di due ore circa, compresa l'animazione e lo spuntino finale. Si terranno nelle sere di martedì e venerdì dei mesi di giugno, luglio e inizio settembre.



Oltre ad approfondimenti a tema geologico, faunistico, storico ed artistico con i migliori divulgatori del territorio in una rassegna che vede la new entry della città di Bra, da cui parte il percorso dell’S1 (grande sentiero del Roero che percorre tutta la dorsale delle Rocche).



Sabato 4 giugno il ritrovo sarà in piazza Caduti per la Libertà a Bra alle 20.45, con partenza alle 21, per una passeggiata notturna con meditazione guidata a cura dell'Associazione Orora.



Per accedere è rigorosamente necessario indossare scarpe sportive. Consigliata la torcia.



I Notturni sono eco-friendly: per evitare l'utilizzo di bicchieri usa e getta, si raccomanda ai partecipanti di munirsi di tazza o bicchiere.

Sono obbligatorie le prenotazioni per le passeggiate.



Informazioni e costi: info@ecomuseodellerocche.it

www.rocchedelroero.com