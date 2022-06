Ottima partecipazione a Castelmagno per la polentata dell'Avis Ceva

Buona la partecipazione, un centinaio di persone si sono ritrovate a Castelmagno per la polentata avisina.

"E’ stata una giornata bellissima." - spiega il presidente Avis Ceva, Fabio Mottinelli - "L’allegria e la voglia di stare insieme l'hanno fatta da padroni. Un ringraziamento a tutti i partecipanti, donatori di sangue, con famiglie, e simpatizzanti della nostra associazione, alla parrocchia di Ceva ed a Don Franco per la disponibilità della Casa Alpina e per aver celebrato la messa, ai ragazzi del C.F.P. Cebano-Monregalese che, con Paolo Pavarino e Andrea Basso, hanno cucinato, ed al Direttori Lombardi e Tiraboschi che hanno permesso questa collaborazione, al Cai Ceva, che ha organizzato la camminata, ai volontari di Avis Ceva ed a tutti coloro che ci hanno dato una mano per riprendere questo appuntamento conviviale in un posto fantastico ed a tutti coloro che, negli anni, lo hanno organizzato e portato fino ai nostri giorni. Ne avevamo davvero bisogno, arrivederci al prossimo anno!".