Dronero, inaugurata la "panchina lilla": «Perché guarire dai disturbi alimentari è possibile»

"Perché è difficile, estremamente difficile. Questa panchina però non vuol essere soltanto a ricordo di chi purtroppo non ce l'ha fatta, ma segno tangibile di una realtà che si impegna a sostenere e soprattutto di una consapevolezza importante: guarire è possibile".

A Dronero, ieri mattina, giovedì 2 giugno, in piazza San Sebastiano è stata inaugurata la Panchina Lilla.

Pensata e proposta dall’associazione cuneese A-Fidati in occasione della giornata nazionale dedicata alla sensibilizzazione e lotta contro i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, è stata realizzata dal Comune di Dronero, con la partecipazione ieri del vicesindaco Mauro Arnaudo, degli assessori Marica Bima, Maria Grazia Gerbaudo e Miriana Aimar, della consigliera di minoranza Cinzia Ramonda.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità I disturbi dell'alimentazione e della nutrizione rappresentano la seconda causa di morte tra gli adolescenti dopo gli incidenti stradali. Un fenomeno in aumento sia nei bambini, con casi già a 12 anni, sia negli adulti sopra i 40 anni.

Particolarmente importante la presenza dell'assessore Gerbaudo, che si occupa delle questioni riguardanti la sanità: da parte sua il sottolineare la preziosità della sensibilizzazione e i complimenti a tutti i membri dell'associazione, come anche agli operatori sanitari del Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare dell’ASL CN1, che ogni giorno si prendono cura delle ragazze e dei ragazzi, sostenendo le loro famiglie.

"È una malattia subdola, si rimane spiazzati di fronte ad essa. È uno tsunami che ti travolge, che travolge tutto. Ma, come con gli tsunami, dopo vi è la ricostruzione, e io lo dico sempre: a volte quello che viene dopo è meglio di quello che c'era prima", ha tenuto a sottolineare Maura Acconci, presidente dell'associazione A-Fidati, rimarcando l'importanza di un intervento tempestivo, della collaborazione tra più figure professionali, come anche dell'istituire centri pubblici in grado di offrire un'assistenza mirata. Una realtà attiva quella di A-Fidati, nata con i genitori che come lei hanno esperienza diretta e desiderato unire le forze, che molto credono nei gesti concreti e nel sostegno. Oltre che con l'operato dei professionisti sanitari, da parte della presidente l'indicare quanto sia preziosa la collaborazione con le istituzioni, nel non rimanere in silenzio di fronte a queste difficili tematiche.

La parola è poi andata alla psicologa e psicoterapeuta Mara Olocco, che segue le ragazze e i ragazzi nel difficile percorso del riappropriarsi della propria vita, attraverso numerose attività: quella congiunzione tra mente e corpo così impegnativa da raggiungere e che il colore lilla rappresenta, scelto non a caso ne esprime l'augurio.

Posizionato sulla panchina un qr-code: chiunque col proprio cellulare potrà così direttamente accedere al sito di A-Fidati, dove poter trovare tutte le informazioni utili.

Al termine dell'inaugurazione una mamma si è avvicinata alla panchina: profondamente commossa, ma forte nell'intento, ha letto 'Per dare pace a voci lievi', poesia scritta da Paola Bolla. Parole profonde di chi il dramma lo ha vissuto sulla propria pelle, di speranza come il bellissimo applauso finale delle persone.