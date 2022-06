"Tutti i candidati sindaco di Cuneo partecipino al Pride: l'auspicio del Partito Democratico della Granda

La comunità democratica della Provincia di Cuneo esprime pieno appoggio al comitato organizzatore del Cuneo Pride “R-Esistenza” che prenderà vita nel capoluogo il pomeriggio di sabato 4 giugno. Un evento che incarna l’idea di tutela dei diritti e libertà di espressione che il nostro partito e i suoi iscritti hanno tra i cardini del proprio pensiero.

Il Partito Democratico sarà presente con l' l’onorevole Chiara Gribaudo e l’Europarlamentare Brando Benifei, che cammineranno in corteo con i tanti simpatizzanti, tesserati e con la candidata sindaca per la coalizione di centro-centrosinistra Patrizia Manassero.

Con questo comunicato vogliamo lasciare da parte per un momento la campagna elettorale, e invitare i candidati sindaco di ogni schieramento e orientamento a non perdere questa occasione per mostrare vicinanza alla comunità che sfilerà sabato: l’amore non è e non deve essere tema divisivo o di frattura.

La Segreteria Provinciale PD