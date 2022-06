Busca piange la scomparsa di Nadia, commerciante morta a 50 anni

E' morta a 50 anni Nadia Rossi. Commerciante di Busca, per vent'anni aveva gestito un negozio in via Umberto I, L'Elite del Profumo. Molto conosciuta, la sua morte ha destato profondo cordoglio nella comunità buschese.

La donna si è spenta all'Hospice, dove era ricoverata da qualche settimana per l'aggravarsi della malattia che l'aveva colpita.

Lascia il marito Fabrizio Pasquini, la mamma Luisa con il papà Franco, la suocera Piera unitamente ai famigliari. I funerali provenienti dall’Hospice di Busca avranno luogo domani sabato 4 giugno alle 15.00 nella Chiesa Parrocchiale del paese. Il Santo Rosario sarà recitato stasera alle ore 20.

La famiglia non chiede fiori ma eventuali offerte da destinare all'Hospice.

Il sindaco Marco Gallo, molto colpito dalla notizia, ha espresso le condoglianze dell'amministrazione alla famiglia di Nadia. "Queste notizie portano sempre tanto dolore. Non ci sono parole, solo silenzio".