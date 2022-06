Parla la maestra monregalese imputata di abuso dei mezzi di correzione: "Tutto una pugnalata alle spalle"

“È stata una coltellata alle spalle. Ho insegnato in quella scuola dal 2007 al 2019. Ci ho lasciato il cuore e ci tornerei”. Sono queste le parole con cui la maestra d’asilo, finita a processo con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione, ha iniziato a raccontare la sua verità al giudice. La donna, monregalese con alle spalle trent’anni di esperienza e una specializzazione nel sostegno, era stata denunciata da alcuni genitori di suoi ex alunni.

La Procura di Cuneo aveva iniziato ad indagare a seguito delle voci che circolavano tra le mamme, le collaboratrici scolastiche e alcune colleghe maestre, ma l’imputata, come ha raccontato in aula, sarebbe stata all’oscuro di tutto: tanto che sarebbe venuta a sapere da un servizio televisivo di cosa fosse accusata.

Alla base del procedimento vi sarebbero alcuni episodi accaduti nel 2018/2019. Si tratterebbe di coercizione alimentare, un dito morso ad un bambino, le punizioni in uno sgabuzzino buio, l’aver fatto annusare un paio di mutandine sporche di escrementi ad un piccolo alunno e offese. L’imputata ha negato ogni addebito, sostenendo che quello di cui l’accusano sarebbe il risultato di alcuni dissapori con le bidelle e una collega più giovane: “Non ho mai costretto nessun alunno a mangiare - ha proseguito l’insegnante-. Ho il terrore che i bambini possano rimanere soffocati. Quando insegnavo in un’altra scuola era successo”.

Anche il presunto morso dato al dito di un bambino sarebbe stato solo una voce: “Di vero non c’è nulla. Solo la mia simulazione. Avevo sentito un bambino piangere perché un suo compagno l’aveva morsicato su un braccio. Andai da lui, gli presi il ditino fingendo di morderlo e si mise ad urlare. Io allora gli dissi ‘ah, allora sai che fa male. Ti piacerebbe lo facessero a te? Chiedi scusa al tuo compagnetto’.”

La maestra ha anche negato di aver mai mortificato i bambini con frasi come ‘non sai fare nulla’, ‘sei un bambino dell’asilo nido’ o ‘se non fai il bravo la mamma non ti viene più a prendere’: “Non ho mai minacciato né tantomeno rimproverato i bambini per i loro lavoretti. Anzi. Alcuni di loro erano dei veri artisti. Solo una volta sono stata richiamata da una mamma perché avevo detto al figlio di ‘smetterla di fare il pagliaccetto’”.

Smentite anche le accuse di presunte punizioni nello stanzino buio e l’aver fatto annusare le mutandine sporche: “Nella scuola c’era una stanza con mobili pericolanti in cui ai bambini era vietato entrare. Non ho mai mandato nessuno in punizione". In riferimento all'altro episodio: "Un giorno un bambino dopo essere andato in bagno si era sporcato. Io insegno loro a rivestirsi. Lo avevo solo cambiato e messo gli indumenti sporchi in un sacchetto nel suo zainetto”.

“Ho avuto tante manifestazioni d’affetto da parte dei bambini- ha concluso la maestra -. Ho tanti disegni e regalini. Anche dopo la denuncia ho ricevuto molta solidarietà. Quella scuola mi piaceva perché potevamo fare molte escursioni didattiche. Forse ci tornerò”.