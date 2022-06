Mercato in Musica a Boves: in piazza Italia gli Euron Ensemble

Quarto appuntamento a Boves con Mercato in Musica, la rassegna musicale del sabato mattina. Il 4 giugno, alle 10,30 in piazza Italia, saranno protagonisti gli Euron Ensemble, che proporranno un concerto che può diventare in ogni momento racconto e viaggio.

L'arpa celtica e la musica tradizionale irlandese, dalla Brian Borus' March del 1014 alle composizioni del Grande Bardo settecentesco Turlough O’Carolan, fino alle danze del primo Ottocento, vibra nelle note e nei racconti di Enrico Euron all’unisono con il pubblico. Enrico Euron si presenta in una delicata formazione accompagnato da violino, arpa e percussioni.

Per maggiori informazioni sugli Euron Ensemble: https://www.euronensemble.com/