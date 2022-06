Nel weekend a Dronero la Festa degli Acciugai: modifiche alla viabilità

Domani, sabato 4 giungo e domenica 5 a Dronero si svolge la tradizionale Festa degli Acciugai che, tradizionalmente, richiama un grande numero di visitatori.

Attenzione dunque alla viabilità, che subirà alcune modifiche alla circolazione:

Sabato 4 giugno la viabilità sarà quella solita del giorno di mercato. Sarà garantita la circolazione attraverso il centro di Dronero per il transito da e per la Valle Maira



Domenica 5 giugno sarà disposta la chiusura totale del centro cittadino dalle ore 9 alle ore 19

Per l’accesso alla Valle Maira sarà indispensabile transitare dalla Strada Provinciale 24 (Morra del VILLAR) seguendo le pre segnalazioni localizzate negli incroci limitrofi di maggior rilievo.

Per il deflusso dalla Valle Maira sarà disposto il passaggio sulla strada Provinciale 24 Direzione Busca - Caraglio - Cuneo.

Il centro sarà transitabile esclusivamente da Mezzi di Soccorso e trasporto pubblico.



Navetta domenicale

Sarà predisposta un servizio di Navetta che partirà da Area Cimitero non fermate FALCI - FARMACIA OLTRE MAIRA con arrivo in Piazza Martiri della Libertà ohi 15 minuti