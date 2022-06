Proseguono le “Passeggiate Gourmet” di Confartigianato Cuneo: Dogliani la prossima tappa

Proseguono le “Passeggiate Gourmet”, l’iniziativa lanciata da Confartigianato Imprese Cuneo con la collaborazione di Cuneotrekking (il principale portale dedicato alle escursioni nelle Alpi cuneesi), nell’ambito del suo progetto dei “Creatori di Eccellenza”.



Nel 2022 saranno organizzate nuove iniziative, che proseguiranno così le esperienze iniziate lo scorso anno e raccontate nell’elegante guida “Creatori di Eccellenza. Passeggiate gourmet” realizzata da Confartigianato Cuneo ed edita da Nino Aragno Editore, disponibile nelle principali librerie della provincia e on-line su Amazon (amazon.it/Creatori-eccellenza-Passeggiate-gourmet-Confartigianato/dp/889380123X).



In particolare, per rafforzare sempre più il legame con il territorio e le sinergie con Comuni, Enti e Associazioni locali, Confartigianato Cuneo, in collaborazione con il Comune di Dogliani ha organizzato, in occasione della “Fiera della Ciliegia”, l’escursione “Il sentiero delle ciliegie”, in programma domenica 12 maggio.



Una piacevole camminata nel bellissimo contesto delle Langhe del territorio di Dogliani. La passeggiata porterà i partecipanti all’interno della realtà naturalistica langarola: ciliegi, noccioleti e vigneti accompagneranno gli escursionisti fino al rientro nel centro di Dogliani, dove li attenderà l’area street food della Fiera.



Ritrovo ore 9.30 presso il parcheggio del cimitero di Dogliani. Costo: 30 € a persona comprensivo di: accompagnamento da parte di guida specializzata, zainetto griffato e 3 buoni da utilizzarsi nell’area street food della Fiera della Ciliegia (panino “Binario 9 ¾”, birra artigianale “Stabräu”, gelato alle ciliegie “IGP Gelato”).



Acquisto biglietti su: https://creatoridieccellenza.it/passeggiate-gourmet/