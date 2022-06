Torna al Museo Diocesano di Cuneo la "Lunga notte delle chiese"

Un evento internazionale che coinvolge chiese e luoghi culturali che quest’anno sarà giocato sul tema dell’IN-contro. Giunta alla sua settima edizione, torna venerdì 10 giugno 2022 “La Lunga Notte delle Chiese”, una serata in cui i luoghi di culto delle città si animano di iniziative artistiche e culturali in una chiave di riflessione e spiritualità. L’iniziativa, nata nel 2016, è rapidamente cresciuta fino a coinvolgere oltre 40.000 persone nelle edizioni degli anni passati.

Il 10 giugno prossimo saranno molte le chiese e le città a partecipare, da tutta Italia.



Si comporrà una giornata di concerti, esibizioni artistiche, visite museali, iniziative per i bambini, testimonianze, riflessioni, e tanto altro.



Un mosaico di esperienze da vivere insieme come comunità.



Il tema scelto per la settima edizione ha come parola chiave “IN-CONTRO” che abbiamo pensato di scrivere dividendo con un trattino la preposizione "IN" dall'avverbio "CONTRO", due parole tecnicamente in contrapposizione ma che esprimono insieme l'elemento centrale e significativo del dialogo, ossia quello della

diversità.



Intorno a questo tema, il museo diocesano di Cuneo propone una serata dedicata alla figura della Maddalena, che verrà raccontata attraverso vicende storiche e artistiche grazie agli interventi di Maria Bramardi, Laura Marino e al commento musicale dell’Ensemble del Giglio diretto da Livio Cavallo. La suggestiva cornice barocca della chiesa di San Sebastiano in Contrada Mondovì ospiterà un dialogo giocato su storia, arte e musica ispirate a Maddalena.



Questa importante figura femminile è in questi giorni protagonista anche dell’importante mostra “Maddalena.



Il mistero e l’immagine” allestita a Forlì, presso il museo di San Domenico e non mancherà l’occasione di commentare alcuni dei capolavori esposti in mostra.