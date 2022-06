Elezioni Cuneo 2022, Stefania D'Ulisse: "Vorrei una città sostenibile ed aperta alle iniziative per i nostri giovani"

La città di Cuneo si prepara all'appuntamento elettorale di domenica 12 giugno che decreterà il prossimo sindaco (o sindaca) del capoluogo.

Stefania D'Ulisse, candidata consigliera con il gruppo Cuneo Solidale (a sostegno di Patrizia Manassero), crede in una "città sostenibile, connessa con il resto d'Italia e non solo, in grado di riservare il giusto spazio ai più giovani".

"Vorrei una città non molto diversa da come è ora - sostiene Stefania D'Ulisse - Cuneo è già sulla buona strada per essere, come la vorremmo noi di Cuneo Solidale, una città sostenibile, connessa ed accessibile, attenta ai bisogni di tutti e che non lascia indietro nessuno."

L'attenzione al mondo giovanile è tra le priorità della candidata: "Mi piacerebbe fosse solo un po’ più aperta ad iniziative adatte ai nostri giovani. A loro abbiamo chiesto tanto in questi ultimi anni: rimanere chiusi in casa per mesi non è stato facile, fare scuola a distanza men che meno. Hanno festeggiato i loro compleanni in streaming, hanno rinunciato allo sport ed alla socialità. Mi piacerebbe potessero rifarsi del tempo perduto. Mi piacerebbe ci fossero spazi dedicati a loro, luoghi di aggregazione dove fare cultura, concerti, mostre. Penso, per esempio, allo spazio del Kerosene che potrebbe essere recuperato e rinnovato."

La città ed i suoi spazi devono essere, secondo D'Ulisse, sempre più "fruibili" da tutti: "Inoltre, come scritto nel programma elettorale della candidata sindaca che sostengo, penso anche a spazi rinnovati e rigenerati da dedicare alle attività sportive come l’edificio dei bagni pubblici o lo sferisterio. Vedo una città con ampi luoghi fruibili dai cittadini dove praticare sport all’aria aperta o anche solo far due chiacchiere con gli amici. Vedo una città con punti di incontro dove si possano organizzare mostre, concerti, spettacoli, liberando piazza Galimberti, il nostro salotto cittadino, dalle manifestazioni."

Sicurezza, mobilità sostenibile e "connessione" sono temi centrali: "Vedo una città sicura dove si possa rientrare la sera da sole senza paura. Questo è un discorso molto delicato perché coinvolge più attori e che non ha facile ed immediata soluzione perché deve trovare equilibrio tra accoglienza, integrazione ed ordine pubblico. Vedo una città ricca di piste ciclabili, con una politica sostenibile per la mobilità. Vedo navette elettriche che colleghino i vari punti della città, vedo più punti di ricarica per le auto elettriche. Come è scritto nel nostro programma elettorale si potrebbe favorire l’utilizzo di mezzi alternativi agli automezzi privati , favorire la pedonabilità, migliorare il trasporto pubblico locale. Vedo una città connessa con il resto del territorio provinciale, regionale, interregionale. Una città profondamente legata al suo territorio, ma connessa con il resto del Piemonte e dell’Italia."