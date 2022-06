Elezioni Savigliano – Saglione: “Coprogettazione sarà parte fondante del nostro metodo di lavoro”

Poco più di una settimana all’election day del 12 giugno. I saviglianesi saranno chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale. Con il candidato a sindaco Gianfranco Saglione (sostenuto dalla liste Impegno per Savigliano, Innovazione per Savigliano, Partito Democratico e Savigliano Domani) parliamo delle criticità che dovrà affrontare la nuova amministrazione, del rapporto con la cittadinanza, di lavoro e del rapporto con Banca Crs e fondazione

Nel vostro programma elettorale nell’analizzare le criticità e le carenze relative alle funzioni dell’attuale amministrazione l’elenco è particolarmente corposo- Perché?

Abbiamo evidenziato, anche come emerso nell’evento di ascolto dei cittadini che abbiamo realizzato il 23 aprile proprio come contributo al programma elettorale, mancanza di progettualità e visione del futuro, aggravata dalla debolezza di politiche ecologiche e di sostenibilità ambientale innovative ed organiche nelle strategie da adottare. Azioni di qualificazione urbana sporadiche, non risolutive e non inserite in un quadro strategico. Si è andato ad acuire l'isolamento rispetto al territorio provinciale di riferimento e la capacità di fare squadra con diverse realtà del medesimo territorio. E’ debole il collegamento con le frazioni, che andrebbe inteso anche nel senso di favorire maggiori e proficue interazioni tra cittadini e popolazione rurale e l'attenzione alle politiche agricole nel loro complesso. La comunicazione verso la cittadinanza risulta episodica, “a posteriori” e poco centrata sull'esame dei problemi, sulla discussione fattiva e sulla costruzione di una visione complessiva dell'azione amministrativa; le scelte amministrative nell’erogazione dei servizi tese “al risparmio” andrebbero sempre riviste a breve/medio con i cittadini per valutare i vantaggi o svantaggi in termini di “qualità ottenuta”.

Quali le vostre proposte per superare tali criticità?

Le proposte e gli intendimenti che noi intendiamo attuare relativamente all’amministrare la Città riguardano innanzitutto il metodo di lavoro. Riteniamo infatti fondamentale seguire un metodo di lavoro chiaro e strutturato volto ad individuare le priorità di intervento ed a realizzarle partendo dalle più urgenti. Individuazione delle priorità di intervento che deve scaturire dall’analisi dell’esistente nella realtà locale nei suoi aspetti di potenzialità (punti di forza), carenze e criticità (punti di debolezza), vincoli (limiti di azione) ed opportunità. A questa fase deve seguire una puntuale ed articolata attività di progettazione e realizzazione. Metodo questo che deve essere fatto proprio e condiviso da tutta la Giunta. L’ordinaria amministrazione è un’azione a breve termine scontata ed imprescindibile, che non può certo essere considerata una realizzazione di obbiettivi o di programmi. Governare una Città vuol dire avere una chiara e definita visione a medio e lungo termine del suo futuro e progettare per la sua realizzazione.

In questo nuovo metodo amministrativo che volete introdurre, come si pone il rapporto con la cittadinanza?

E’ importante che chi amministra abbia come componente fondamentale del proprio metodo di lavoro la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini singoli ed associati nelle scelte e nei progetti e si avvalga di una continua ed efficace comunicazione. Per questo, come già detto, il 23 aprile abbiamo organizzato i tavoli di ascolto: per dare modo ai cittadini, che sono intervenuti numerosi, di esprimere le loro idee sul futuro della Città ed avanzare le loro proposte, che ora sono inserite nel programma elettorale. La partecipazione e la coprogettazione non vogliamo siano una promessa, ma parte fondante del nostro metodo di lavoro e di amministrazione e dal lì siamo partiti.

Pensando al mondo del lavoro, quali le “alleanze” che ritenete importanti per la realizzazione del vostro programma elettorale?

In un momento di difficoltà come l’attuale dovuto per un verso alla pandemia e per l’altro alla situazione problematica della nostra Città al fine di una sua ripartenza è importante avviare l’attività della nuova amministrazione con il coinvolgimento ed il contributo di tutte le forze e le risorse presenti nella comunità cittadina, in particolare di tutte le organizzazioni, esperienze e competenze. Le organizzazioni di categoria del mondo economico con le quali in questo periodo abbiamo realizzato numerosi confronti sono un’importante presenza e un motore della nostra economia e quindi del mondo del lavoro. Allo stesso tempo sono un’importante presenza di stimolo e collaborazione nel raggiungimento degli obbiettivi che ci proponiamo. Per questo riteniamo che l’istituzione di un tavolo di lavoro con tutte le organizzazioni del mondo produttivo, con un continuo e costante confronto sia da realizzare immediatamente.

A quali altre “forze e risorse presenti nella comunità cittadina” vi riferite nel vostro programma?

Presenze quali la Fondazione Ente Manifestazioni sono importanti. L’Ente Manifestazioni costituisce un motore organizzativo di eventi di qualità ed in settori diversi dell’economia e della realtà cittadina. La Pro Loco, il ricchissimo mondo dell’associazionismo locale, da quello culturale a quello sociale, sportivo, sanitario con le loro intense ed importanti attività, la loro conoscenza della realtà cittadina nei suoi aspetti di risorse e bisogni sono e possono essere grandi alleati nella progettualità relativa al rilancio della Città che intendiamo perseguire. A questi “alleati” aggiungo, sulla base di una personale esperienza pluridecennale, la presenza della Banca e della Fondazione CRS.

Quale il rapporto che instaurerete con Banca e Fondazione CRS?

Nel corso delle mie esperienze amministrative, e mi riferisco ai due mandati come assessore alla cultura e turismo nella giunta con Sergio Soave e poi, a patire dal 2016, come presidente di Oasi Giovani onlus ho avuto modo di sperimentare quanto sia importante la presenza di una Banca e di una Fondazione bancaria attente alle necessità ed ai progetti del territorio. I finanziamenti, cospicui, a progetti quali “Realismo caravaggesco e prodigio barocco” o “La grande sfida” , che portarono al recupero di importanti tesori del nostro patrimonio storico-artistico o a importanti interventi di restauro (o anche di costruzione)di edifici culturali, storici, sportivi testimoniano l’importanza di queste presenze. Gli stessi progetti di intervento sociali e solidali che in questi anni Oasi Giovani ha realizzato hanno sempre avuto l’attenzione ed il sostegno di Banca e Fondazione CRS; non ultime le favorevoli condizioni concesse per il credito che hanno permesso significativi investimenti. Auspichiamo quindi un futuro di collaborazione e di presenza con queste importanti realtà economiche della nostra comunità.