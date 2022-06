Il candidato sindaco di Mondovì Enrico Ferreri è positivo al Covid

In una nota, il candidato sindaco di Mondovì Enrico Ferreri ha fatto sapere di avere il Covid.

"In linea con i principi di trasparenza e dialogo che hanno caratterizzato questi mesi di aperto confronto con i monregalesi, mi trovo a condividere il mio attuale stato di salute: la recente positività al Covid19 in forma sintomatica mi costringe ad osservare le cure del caso e il necessario periodo di isolamento.



Sono certo di poter contare sulla comprensione di tutti per questo incidente di percorso indipendente dalla mia volontà.



Al termine della campagna elettorale mancano ancora alcuni appuntamenti con i nostri concittadini che cercheremo di onorare grazie al sostegno dei candidati di Mondovì Coraggiosa, Partito Democratico, Lista civica per Enrico Ferreri, dei rappresentanti di lista e tramite l’utilizzo delle moderne tecnologie".