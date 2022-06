Noemi Mallone (FDI): “Più attenzione e cura delle frazioni e maggior sicurezza in corso Giolitti” [VIDEO]

“Vivo a Cuneo da quando avevo 5 anni. Amo questa città. Ho deciso di candidarmi con Fratelli d'Italia perchè credo nei valori del partito, nella coerenza e nella voglia di cambiamento che ci accomuna”. Ecco come si presenta Noemi Mallone, avvocato penalista di 28 anni e candidata consigliere per FDI nella coalizione di centrodestra a sostegno di Franco Civallero sindaco.

Tra i punti cardine al centro del programma c'è maggiore attenzione e cura delle frazioni: “Le frazioni sono importantissime e spesso lasciate da parte. Sono il collegamento con il capoluogo e il fulcro di tutto. È quindi necessario ascoltare i cittadini per carpire le loro esigenze”.

Lo sa bene Noemi Mallone che vive in frazione Cerialdo: “Negli ultimi anni è aumentato il numero di residenti. Servono interventi sia nel breve periodo, ma occorre anche lavorare a programmi di medio e lungo termine. Ho parlato con molti anziani. Tra le loro esigenze l'installazione di panchine per sedersi e riposarsi sulla strada che congiunge la rotonda di frazione Confreria al cimitero. Poi è necessario riqualificare e intervenire sul parco giochi perché i bimbi devono relazionarsi tra di loro per diventare adulti consapevoli ed empatici. Servono lavori di sistemazione sui campi da calcio e da tennis. E infine risolvere i problemi di viabilità per cercare di disincentivare le auto a correre”.

Anche la sicurezza è un nodo centrale per Noemi Mallone: “Cuneo non è più una città sicura. È necessario intervenire, in particolare per risolvere le evidenti problematiche di corso Giolitti, stazione ferroviaria e Movicentro, via Silvio Pellico e corso IV Novembre. Servono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. Li ringrazio perchè si impegnano appieno. Tuttavia l'ufficio distaccato della municipale in corso Giolitti è aperto solo dal lunerdì al venerdì. È necessario potenziarne l'orario, affinchè ci siano più controlli e per intervenire in caso di bisogno".