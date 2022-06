Politiche ambientali e progetti sulla sostenibilità: Patrizia Manassaro guarda al futuro di Cuneo, dal Parco Fluviale alle frazioni

Politiche ambientali. Patrizia Manassero, candidato sindaco a Cuneo, guarda al Parco Fluviale, alle frazioni e alle tante cose fatte in questi anni.

Obiettivi importanti a partire proprio dalle frazioni. Uno sguardo all'Oltregesso, che grazie ai fondi PNRR avrà una nuova scuola polo, elementari e medie insieme. E poi i collegamenti, soprattutto le piste ciclabili.

Ma i progetti sono stati tanti in questi anni, così come altri ne verranno realizzati. Il tetto dello Stadio del Nuoto sarà rivestito di pannelli fotovoltaici, così come altri edifici del Comune. Sostenibilità ma anche cultura dell'ambiente, grazie alla Casa del Fiume e alla Casa della Sostenibilità.

Nel video la candidata Patrizia Manassero